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台銀參與金融博覽會 邀請「黃金王子」解析金價

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

台灣銀行將於11月27日至29日於世貿中心展覽一館所舉辦之「2020台北．金融博覽會」一連展出三天，配合本次活動宗旨－「展現政府金融推動，開啟民眾金融對話，對接市場投資趨勢，打造全民理財風潮」，台灣銀行規劃四大主題區，分別為理財講座區、理財健檢區、金融體驗區及產品服務區與民眾互動。

三天展期共安排六場理財講座，其中包含邀請素具「黃金王子」之稱的貴金屬部副經理楊天立分享貴金屬市場之行情與展望。現場將首度對一般民眾展示重達12.5公斤、價值不斐的999.9純金金塊，以及委託中央造幣廠設計鑄造之「辛丑牛年彩色鍍金精鑄銀幣」及「金鑽條塊牛年生肖版」，期望新的一年全球皆能「牛」轉乾坤、走出疫情、開創新局。

特別的是，台灣銀行秉持回饋與關懷社會之精神，於2005年推出「導盲犬認同信用卡」，持卡人的每一筆消費皆固定提撥回饋金捐助台灣導盲犬協會作為培育基金，15年來已累計捐贈逾新台幣四千萬元，活動期間也將舉辦「導盲犬公益宣導活動」。

活動現場除了提供民眾合適的理財健檢與金融諮詢服務，並依基金、保險、黃金、信託及信用卡五大類產品規劃輕鬆趣味的闖關遊戲，參與者蒐集4個關卡章即可前往金融體驗區參與體感遊戲或扭蛋機遊戲換取精美禮品，更有機會得到瑞士UBS幻彩條塊1公克、生肖銀幣與商品禮券等超值好禮，誠摯邀請民眾一同共襄盛舉。

導盲犬 台灣銀行 信用卡

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