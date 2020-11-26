小額終老保單 買氣趨緩

金管會今天公布小額終老保險最新統計，今年前10月，小額終老保險新契約件數及保費收入，分別比去年同期僅增加3.6%、10.45%，跟今年上半年的增幅相比，大幅下降，成長動能明顯趨緩。

金管會保險局副局長王麗惠表示，今年前10月，小額終老保險新契約件數有6.76萬件，比去年同期僅增加3.6%；明顯低於今年上半年的增幅32%。

新契約保費收入則有11.73億元，比去年同期成長10.45%，也遠低於今年上半年的增幅54%。

金管會為了推動保險養老，從去年7月1日開始，放寬小額終老保險規定，包括一人可買一張放寬為二張，每人投保上限從30萬元提高到50萬元等， 使得買氣一度暴增。

今年上半年還維持高幅成長，但今年前十月，增幅顯示降低，成長動能趨緩。此外，今年到9月底止，微型保險有效契約件數有43萬人，比去年同期暴增84.5%。

對於微型保險有效契約大幅增加的原因？王麗惠表示，主要是努力拜會地方政府，接觸弱勢族群，有更多符合條件者投保。

王麗惠表示，為使經濟弱勢或特定身分族群得以較低保費取得基本保險保障，並因應我國高齡社會下高齡者基本保險保障需求，金管會持續推動微型保險及小額終老保險，並鼓勵保險業者開發設計與推廣銷售這些商品，以善盡保險業的社會責任。

微型保險是為經濟弱勢或特定身分族群，提供因應特定風險基本保障的保險商品，目前商品種類包含定期壽險，每人累計保額上限50萬元、傷害保險50萬元及實支實付型傷害醫療保險3萬元等三大類。

小額終老保險則是因應我國人口老化與少子化趨勢，為普及高齡者基本保險保障而推動的保險商品，目前小額終老保險包含終身壽險每人累計保額上限50萬元，並可附加一年期傷害保險附約，每人保額上限10萬元。

微型保險可投保對象多元，除低、中低收入戶外，也包含一定所得（個人35萬元/夫妻70萬元）以下族群、原住民、農漁民等；小額終老保險則無投保身分限制。

為鼓勵保險業推廣微型保險及小額終老保險，金管會已提供多項監理誘因，包含增加核准制商品送審件數、核准制商品得採備查方式辦理、增加國外投資額度優惠與可提撥較低的人身保險安定基金等獎勵，並對績優業者公開表揚，以鼓勵保險業者積極開發、銷售該等商品。