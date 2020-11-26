金融博覽會明登場 展現無卡消費、掃臉繳費等服務

台北金融博覽會明天將在世貿中心展覽一館登場，各金控摩拳擦掌將獻出最新的金融科技應用，包含無卡化旅遊消費、主題ATM、掃臉繳費、訂閱式零錢理財、AI智能算命等。

台新銀行將以「未來車站」為主題，讓民眾可透過人臉辨識，取代過往傳統交通票卡支付及認證功能，無卡化的消費及乘車情境。現場也規劃未來購物商店街，邀請民眾體驗「VR居家館」及「VR旅遊館」服務，享受未來旅遊消費的新方式，同時也可享有金流、貸款等一站式金融服務。

現場還將設有適合小資族的智多新線上理財試算及投資組合配置建議，或是e指Fun心保線上輕儲蓄保險專案、一分鐘快速完成iLoan線上平台貸款方案試算及申辦體驗、以及玫瑰Giving卡最快三分鐘核卡，核卡後可立即綁台新Pay，消費、調額零時差等各項金融服務的展示。

國泰金控今年則旗下五家子公司會聯合參展金融博覽會，將展出最具話題性的「林祖媽」現鈔點光明燈ATM概念機，還有超市鮮肉好幫手「倪得菜」ATM，掃臉繳費超方便。國泰人壽也將以Switch互動遊戲，推廣走路變健康的概念，寶可夢電子保單的大明星皮卡丘，屆時也將來場粉絲見面會。另外，產險的網路投保、證券的定期定額、投信的「黑科技」的5G ETF、資安ETF，將帶來吸睛的展出。

中信金則將以「隨你數位」為主軸，整合旗下各子公司展示14項創新金融服務。展區設計一日生活圈場景，包括Apple Business Chat率先登場，未來可用手機至ATM無卡提款、將酷碰券存入手機，「新一代ATM」透過LINE BC領取酷碰券，體驗全台首創訂閱式零錢理財服務「嵐山豬豬」邊購物、邊投資；保險方面首次展出「AI智能算命」，秒掃掌紋讀取個人專屬保障內容，車險「視訊理賠」以手機與客服視訊連線，回報車損狀況並進行理賠立案。