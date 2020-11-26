快訊

人類能擁有月球嗎？NASA發起「阿提米絲協議」的盤算

龍巖創辦人李世聰夫婦涉公款私用 侵占2100萬遭約談

金融博覽會明登場 展現無卡消費、掃臉繳費等服務

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

台北金融博覽會明天將在世貿中心展覽一館登場，各金控摩拳擦掌將獻出最新的金融科技應用，包含無卡化旅遊消費、主題ATM、掃臉繳費、訂閱式零錢理財、AI智能算命等。

台新銀行將以「未來車站」為主題，讓民眾可透過人臉辨識，取代過往傳統交通票卡支付及認證功能，無卡化的消費及乘車情境。現場也規劃未來購物商店街，邀請民眾體驗「VR居家館」及「VR旅遊館」服務，享受未來旅遊消費的新方式，同時也可享有金流、貸款等一站式金融服務。

現場還將設有適合小資族的智多新線上理財試算及投資組合配置建議，或是e指Fun心保線上輕儲蓄保險專案、一分鐘快速完成iLoan線上平台貸款方案試算及申辦體驗、以及玫瑰Giving卡最快三分鐘核卡，核卡後可立即綁台新Pay，消費、調額零時差等各項金融服務的展示。

國泰金控今年則旗下五家子公司會聯合參展金融博覽會，將展出最具話題性的「林祖媽」現鈔點光明燈ATM概念機，還有超市鮮肉好幫手「倪得菜」ATM，掃臉繳費超方便。國泰人壽也將以Switch互動遊戲，推廣走路變健康的概念，寶可夢電子保單的大明星皮卡丘，屆時也將來場粉絲見面會。另外，產險的網路投保、證券的定期定額、投信的「黑科技」的5G ETF、資安ETF，將帶來吸睛的展出。

中信金則將以「隨你數位」為主軸，整合旗下各子公司展示14項創新金融服務。展區設計一日生活圈場景，包括Apple Business Chat率先登場，未來可用手機至ATM無卡提款、將酷碰券存入手機，「新一代ATM」透過LINE BC領取酷碰券，體驗全台首創訂閱式零錢理財服務「嵐山豬豬」邊購物、邊投資；保險方面首次展出「AI智能算命」，秒掃掌紋讀取個人專屬保障內容，車險「視訊理賠」以手機與客服視訊連線，回報車損狀況並進行理賠立案。

ATM 手機 國泰人壽

延伸閱讀

疫情翻轉千禧世代理財觀

花旗台中大益分行 開幕

領錢連換三台ATM「怪異舉動」被行員質問 他回答讓人心酸

彰化社區營造博覽會 青年返鄉創業故事說不盡

相關新聞

降息會減輕房貸族多少負擔？

在全球降息及銀行普遍低利的環境下，為什麼房地產相關產業及投資，仍充滿機會？首先，要先了解的是，哪些因素會影響房地產的價格？

合庫銀：2030年前 所有分行將升格雙語分行

為響應行政院推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，截至目前，合庫銀行已建置完成11家雙語分行，明(2021)年將再擴增北...

小額終老保單 買氣趨緩

金管會今天公布小額終老保險最新統計，今年前10月，小額終老保險新契約件數及保費收入，分別比去年同期僅增加3.6%、10....

央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」

彭博資訊報導，新台幣前十個月在亞洲主要貨幣表現名列第二，但最近一個月在28.5元重要心理關口前近乎停滯。一些分析師認為，...

新安東京海上產險攜手樂天市場 接軌消費者保險需求

安東京海上產險與台灣樂天市場今天宣布合作推出全新「樂天保險館」，由新安東京海上產險獨家提供汽（機）車險、旅平險及住宅火險...

樂天保險館上線 主推車險、旅平險、住宅火險

新安東京海上產險與台灣樂天市場今天共同宣布，攜手推出全新「樂天保險館」正式上線，館內由新安東京海上產險獨家提供包含汽（機...

合庫人壽拍紀錄片 鼓勵長照家庭善用社會資源

「沒有人可以好好照顧失智的媽媽，我該辭掉工作嗎?」「照顧臥床的先生己經十多年，我真的好累…」許多人因為照顧重症家人而放棄...

新台幣午盤勁揚3.1角 暫收28.506元

新台幣今（26）日午盤升值3.1角，暫收28.506元兌1美元，成交金額為5.07億美元。

Pi拍錢包深入在地商圈 28日起進軍士東市場

PChome網路家庭（8044）今（26）日宣布，旗下 Pi 拍錢包為擴大支付應用體驗，自28日起，正式進軍台北天母的「...

調查：國內20世代青年手上保單 32.6%父母買單

你的保險保障是誰規劃？又是由誰繳保費？富邦人壽進行「國人保單健檢大調查」，結果發現開始掌握投保自主權的20世代，其年薪大...

新台幣開盤升1.6分 後觸28.501元直逼彭淮南防線

新台幣今（26）日早盤以28.8元兌1美元，升值1.6分開出。

殘扶險準備金不足 壽險公會建議可分五年提列

壽險公會昨（25）日已經把失能扶助保險（俗稱殘扶險）增提準備金的建議方案送到金管會保險局，準備不足部分，希望可讓公司分五...

熱門新聞

華航最新塗裝出爐 「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小

華為手機復活 台鏈利多

華航拍板新塗裝？ 林佳龍：先縮字體留空間放台灣意象

六大因素下 謝金河：貨櫃航運的大浪來了

勞保續命 年撥補千億才夠

機身新塗裝CHINA AIRLINES字樣縮小 華航有回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。