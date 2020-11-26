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國壽2張失能險全停售 明年擬以長照、失智險取代

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

金管會盯上壽險業失能扶助險，認為過度保證、高度競爭的給付內容，將危及壽險公司清償能力，要求依缺口增提準備金，部份壽險公司紛紛宣布停售失能扶助險，國泰人壽協理翁建勳表示，目前架上僅有2張失能殘扶險，已決定11月底前將架上現存二張全數停售，包括「漾心呵護失能照護定期健康保險」與「Hen享呵護長期照顧定期健康保險附約」這二張失能殘扶險，明年開始將以真正的長照險與失智險取代保戶對於長期照護的需求。

失能險2018年以來經歷多次改善，翁建勳說，國泰人壽所賣的失能險過去就沒有保證給付，也沒有長期與終身型失能險，今年也已針對漾心叮護失能殘扶險做過改款，架上只剩下定期型失能扶助險，但是改款後銷售狀況平平，因此決定不再銷售這類疾病型失能險，未來打算從保戶保障需求角度，從明年開始主推長照險與失智險來代替。

國壽目前打算停售的二張失能險包括「漾心叮護失能照護定期險」與「Hen享呵護長期照顧定期健康保險附」。

「Hen享呵護長期照顧定期健康保險附約」承保年齡15歲~45歲。商品特色是長期照顧保險金或失能生活補助金擇一年年給付，無理賠紀錄，回饋年繳應繳保險費總額之10%，期滿可保證更約至國壽公告同類型主約。

至於「漾心呵護失能照護定期健康保險」承保年齡有二類，包括10年期從0歲至60歲；20年期則從0歲至55歲。失能生活補助金(1~6級失能)年年給付，且給付不打折，因意外導致失能，失能保險金、失能生活補助保險金加倍給付。

保險金 壽險公司

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