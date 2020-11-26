合庫銀11月完成「2020年TIPS（A級）」實地審查

因應金融監督管理委員會於今年度正式啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」及銀行業應重視建置智慧財產管理制度，合作金庫銀行於本（11）月完成國內智慧財產管理規範之實地審查作業，取得階段性的成果與肯定，展現銀行對公司治理的實踐與智慧財產管理的落實，此也同時是國內第一家完成實地審查之公股銀行，成效卓著。

台灣智慧財產管理規範（Taiwan Intellectual Property Management System， TIPS）由經濟部工業局委由資策會自97年起執行「推動企業建置智慧財產管理制度計畫」，為企業取得具備智慧財產管理能力之證明。合作金庫銀行自106年起，陸續提出並取得169項金融科技專利證書，包含行動支付、大數據、AI、區塊鏈、安控機制及生物辨識等面向，其中多項發明及新型專利已落地實作並為銀行帶來效益。導入TIPS認證除可為銀行爭取公司治理評鑑的佳績，更重要的是「TIPS智慧財產管理制度」可健全銀行內部金融科技研究發展及專利管理，有效防止侵權並保護智慧財產，確保銀行營運的安全性。

合作金庫銀行為取得TIPS驗證通過，依合庫金控母公司新訂之「智慧財產管理計畫」，建立符合銀行端智慧財產政策與目標之管理制度，確保以「計劃、執行、檢查與行動」之管理循環，完備智慧財產管理，進而結合營運發展策略，強化競爭優勢，同時特別委任顧問輔導導入TIPS規範，並成立專案團隊進行相關規範訂定及智慧財產管理教育訓練等作業，透過「專利管理現況分析」、「落差分析及策略建議」、「TIPS制度設計」及「制度落實與改善諮詢」等面向，將TIPS制度導入銀行內部，以課程講座與筆試測驗，讓銀行內部人員對智慧財產管理制度有更完整且深刻的認知。

合作金庫銀行導入「TIPS管理規範」後，可建構專案開發時專利檢索機制與專利管理制度，確保營運安全性，防止侵權並保護智慧財產，並在市場競爭中掌握主動權。同時透過強化同仁對智慧財產的認知，鼓勵同仁積極創新發想並提出專利申請，以保障智慧財產權益與掌控專利布局方向。

通過TIPS實地審查只是跨出智慧財產管理的第一步，合作金庫銀行重視創意產出並對智慧財產的保護工作不遺餘力；在雷仲達董事長的領導下，甫於108年11月成立的合庫「創新實驗室（CoLAB）」團隊，至本年10月底，CoLAB成員已提出了14項金融科技專利申請案，在CoLAB團隊催生更多專利及創新應用的同時，有了智慧財產管理規範的依循，更能保障這些優質創意的金融商品，彰顯合作金庫銀行重視智慧財產權及管理能力。

未來合作金庫銀行將依循TIPS規範，持續推動行內智慧財產管理制度的運行與優化，進而達成公司治理的目標與智慧財產保護的願景。