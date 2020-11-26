淘帝明年1月召開股臨會改選董事 財務長將調整職務

淘帝-KY（2929）繼9月宣布集團將朝多角化發展布局跨足醫療事業後，今日召開重大訊息記者說明會，將於明年1月21日召開臨時股東會進行全面董事改選，預期將引進具有相關領域專長的董事陣容。另，原董事暨財務長王冠華因個人家庭因素將進行職務調整。

淘帝-KY總經理周志鴻表示，今年上半年為應對疫情影響，公司在福建當地政府引導下，協同大股東透過福建源盛紡織城進行醫療級口罩生產，除了提供口罩給25個經銷商，用買童裝贈口罩的方式保障市場銷售外，還提供更多產能支援其他地區需求，並進一步於9月30日董事會通過於福州設立進行醫療用品業務之子公司，發展二類醫療器械，包括口罩、防護衣等防疫物資業務，另一方面，同步計劃將在台灣設立子公司進行童裝銷售業務和新興業務拓展等，積極開拓新營運轉型契機。

淘帝-KY今年以來童裝本業受中國因新冠肺炎疫情封城影響，庫存去化包袱拖累整體財報表現，不過，公司表示，第3季財報的現金水位並保持在充裕水準，目前有超過2億元人民幣現金並存放在台灣銀行福州分行，將推動童裝業務深化布局新零售通路，並同步推動集團業務朝醫療用品等多角化策略發展。