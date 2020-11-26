彰銀主辦茂迪聯貸 金額達16.8億元

彰化銀行（2801）今（26）日代表銀行團與太陽能廠商茂迪簽約新臺幣16.8億元的聯貸案，本次聯貸資金將作為償還既有金融機構借款外，也會充實茂迪公司中期營運的週轉資金。

此聯貸案時間為3年期，由彰銀案負責統籌主辦並與第一銀行共同主辦，另外合作銀行還包含合庫銀行、安泰銀行、臺灣銀行、兆豐銀行、農業金庫銀行和板信銀行，共有8家參與聯貸，今日彰銀董事長凌忠嫄也代表銀行團與茂迪公司董事長曾永輝簽訂聯貸合約。

茂迪股份有限公司為台灣太陽能廠商之一，107年開啟轉型改革，並在109年第2季起由虧轉盈，公司以太陽能模組和電站為主要發展重心，集中資源於利基產品，也與工研院合作開發超高效N型電池，幫助產品組合改善以提升營運績效及獲利。