彰銀統籌主辦茂迪16.8億元聯貸 今日完成簽約

彰化銀行統籌主辦茂迪股份有限公司（6244）3年期新台幣16.8億元聯貸案，已成功完成募集，於11月26日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表銀行團與茂迪公司董事長曾永輝簽訂聯貸合約。

本次聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款，以及充實中期營運周轉金 ，由彰化銀行擔任統籌主辦行，並與第一銀行共同主辦，其他聯貸銀行團成員包括合作金庫銀行、安泰銀行、臺灣銀行、兆豐銀行、農業金庫銀行及板信銀行，合計共八家金融機構參與本次聯貸案。

茂迪公司於2018年啟動轉型改革之路，歷經2019年的勵精圖治，發展策略逐步往下游轉移，並以模組和電站為發展重心，集中資源於利基產品，自今年第二季起由虧轉盈，轉型已見成效。

茂迪公司身為台灣太陽能產業領導廠商之一，除追求穩健經營外，亦積極佈局新技術，並與工研院合作完成開發超高效N型電池，將有助產品組合持續改善，提升營運未來績效及獲利，同時對全球暖化及環境改善做出具體貢獻，促使台灣太陽能產業競爭力提升，在台灣能源轉型的路上大步向前。