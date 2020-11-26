快訊

人類能擁有月球嗎？NASA發起「阿提米絲協議」的盤算

龍巖創辦人李世聰夫婦涉公款私用 侵占2100萬遭約談

彰銀統籌主辦茂迪16.8億元聯貸 今日完成簽約

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
彰銀統籌主辦茂迪公司16.8億元聯貸，由董事長凌忠嫄代表銀行團完成簽約。圖/彰化銀行提供
彰銀統籌主辦茂迪公司16.8億元聯貸，由董事長凌忠嫄代表銀行團完成簽約。圖/彰化銀行提供

彰化銀行統籌主辦茂迪股份有限公司（6244）3年期新台幣16.8億元聯貸案，已成功完成募集，於11月26日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表銀行團與茂迪公司董事長曾永輝簽訂聯貸合約。

本次聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款，以及充實中期營運周轉金 ，由彰化銀行擔任統籌主辦行，並與第一銀行共同主辦，其他聯貸銀行團成員包括合作金庫銀行、安泰銀行、臺灣銀行、兆豐銀行、農業金庫銀行及板信銀行，合計共八家金融機構參與本次聯貸案。

茂迪公司於2018年啟動轉型改革之路，歷經2019年的勵精圖治，發展策略逐步往下游轉移，並以模組和電站為發展重心，集中資源於利基產品，自今年第二季起由虧轉盈，轉型已見成效。

茂迪公司身為台灣太陽能產業領導廠商之一，除追求穩健經營外，亦積極佈局新技術，並與工研院合作完成開發超高效N型電池，將有助產品組合持續改善，提升營運未來績效及獲利，同時對全球暖化及環境改善做出具體貢獻，促使台灣太陽能產業競爭力提升，在台灣能源轉型的路上大步向前。

茂迪 彰化銀行

延伸閱讀

茂迪聯貸16.8億元 衝刺太陽能市場

彰銀辦理職安影片競賽 員工揪團拍片做公益

彰銀主辦力積電293億聯貸

LED產業拚翻轉 謝金河點名這家公司是重要指標

相關新聞

降息會減輕房貸族多少負擔？

在全球降息及銀行普遍低利的環境下，為什麼房地產相關產業及投資，仍充滿機會？首先，要先了解的是，哪些因素會影響房地產的價格？

小額終老保單 買氣趨緩

金管會今天公布小額終老保險最新統計，今年前10月，小額終老保險新契約件數及保費收入，分別比去年同期僅增加3.6%、10....

央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」

彭博資訊報導，新台幣前十個月在亞洲主要貨幣表現名列第二，但最近一個月在28.5元重要心理關口前近乎停滯。一些分析師認為，...

新安東京海上產險攜手樂天市場 接軌消費者保險需求

安東京海上產險與台灣樂天市場今天宣布合作推出全新「樂天保險館」，由新安東京海上產險獨家提供汽（機）車險、旅平險及住宅火險...

樂天保險館上線 主推車險、旅平險、住宅火險

新安東京海上產險與台灣樂天市場今天共同宣布，攜手推出全新「樂天保險館」正式上線，館內由新安東京海上產險獨家提供包含汽（機...

合庫人壽拍紀錄片 鼓勵長照家庭善用社會資源

「沒有人可以好好照顧失智的媽媽，我該辭掉工作嗎?」「照顧臥床的先生己經十多年，我真的好累…」許多人因為照顧重症家人而放棄...

新台幣午盤勁揚3.1角 暫收28.506元

新台幣今（26）日午盤升值3.1角，暫收28.506元兌1美元，成交金額為5.07億美元。

Pi拍錢包深入在地商圈 28日起進軍士東市場

PChome網路家庭（8044）今（26）日宣布，旗下 Pi 拍錢包為擴大支付應用體驗，自28日起，正式進軍台北天母的「...

調查：國內20世代青年手上保單 32.6%父母買單

你的保險保障是誰規劃？又是由誰繳保費？富邦人壽進行「國人保單健檢大調查」，結果發現開始掌握投保自主權的20世代，其年薪大...

新台幣開盤升1.6分 後觸28.501元直逼彭淮南防線

新台幣今（26）日早盤以28.8元兌1美元，升值1.6分開出。

殘扶險準備金不足 壽險公會建議可分五年提列

壽險公會昨（25）日已經把失能扶助保險（俗稱殘扶險）增提準備金的建議方案送到金管會保險局，準備不足部分，希望可讓公司分五...

壽險、重大疾病險試算比一比 基富通也可以

金管會保險局長施瓊華昨（25）日透露，保險局明年第1季有項重點工作，要在基富通的退休平台上銷售保障型商品；保險局昨日已找...

熱門新聞

華航最新塗裝出爐 「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小

華為手機復活 台鏈利多

華航拍板新塗裝？ 林佳龍：先縮字體留空間放台灣意象

六大因素下 謝金河：貨櫃航運的大浪來了

勞保續命 年撥補千億才夠

機身新塗裝CHINA AIRLINES字樣縮小 華航有回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。