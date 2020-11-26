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新安東京海上產險攜手樂天市場 接軌消費者保險需求

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
圖為新安東京海上產險林榮泰總經理（左2）、台灣樂天市場羅雅薰執行長（右2）、新安東京海上產險電商群孫蔚雯協理（左1）及台灣樂天市場行銷部魏鴻斌部長（右1）。 記者沈婉玉／攝影
圖為新安東京海上產險林榮泰總經理（左2）、台灣樂天市場羅雅薰執行長（右2）、新安東京海上產險電商群孫蔚雯協理（左1）及台灣樂天市場行銷部魏鴻斌部長（右1）。 記者沈婉玉／攝影

安東京海上產險與台灣樂天市場今天宣布合作推出全新「樂天保險館」，由新安東京海上產險獨家提供汽（機）車險、旅平險及住宅火險等多項商品的介紹，藉由驅動保險產業專業的「知識力」，將生硬艱澀的保險，透過淺顯易懂的文字變得更親民，同時結合台灣樂天市場所擁有強大的「數據力」，鎖定線上不同客群推薦最適合的商品，在電商平台接軌保險服務、下，聯手協助民眾轉嫁生活中各項風險，讓客户的財產擁有最心安的保障。

新安東京海上產險總經理林榮泰表示，防疫新生活，帶動民眾形成網購習慣，電商平台已成為多數人首選的購物管道。為更貼近數位客戶的保險需求，新安東京海上產險在樂天保險館內除了推薦熱門的汽（機）車險、住火險、旅平險等險種外，會定期在「精選好文」專區中，將過往大家印象中有關保險難懂生硬的條款文字，與時事議題結合，提升民眾對保險進一步認識。

新安東京海上產險舉例，很多民眾搞不清楚自己買了什麼保險，出事了也不知道可以申請理賠。還有很多誤解或疑問，如買新車是否只能投保車商指定車險，二手車的保險怎麼安排，國旅也要保險嗎？

「客户在數位時代對於服務的需求變得更多元，特別是攸關自身風險部分」，台灣樂天市場執行長羅雅薫在記者會中特別指出此點，也因此「樂天保險館」將以每日千萬計的大數據為基礎，運用大數據分析瞭解用戶的需求後可推薦最適的保險。

舉例來說，樂天市場消費客群多為女性且偏年輕，在導入新安東京海上產險的專業保險規劃下，區分出小資族、租屋族、購屋族及旅遊族等族群後，既可提供最符合且能為用戶生活架起安心防護的商品組合，讓線上用戶在買好物的同時，也能獲得更完善便捷的產險服務。

順應線上購物日益普遍的趨勢，未來新安東京海上產險將持續與台灣樂天市場深化合作，為共同強化樂天用戶對各類風險的抵抗力而努力，「樂天保險館」後續也預計推出保險體驗平台，以遊戲方式寓教於樂，讓客戶體驗保險帶來的真正價值，並專注傾聽消費者聲音，研發客製專屬網購族群及樂天店家的保險商品。

保險 樂天市場 產險

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