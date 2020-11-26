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茂迪聯貸16.8億元 衝刺太陽能市場

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能廠茂迪（6244）今（26）日宣布，公司已成功募集3年期16.8億元聯貸案，並已舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表銀行團與茂迪公司董事長曾永輝簽訂聯貸合約。

據悉，茂迪本次聯貸案資金用途係為償還既有金融機構借款及充實中長期營運資金，由彰化銀行擔任統籌主辦行，第一銀行為共同主辦銀行，其他參加銀行包括合作金庫、安泰銀行、台灣銀行、兆豐商銀、農業金庫及板信銀行等合計8家金融機構，共組聯合授信銀行團參與本次聯貸案。

完成本次聯貸案的籌組後，茂迪的營運資金及財務結構更形穩健，可以全力衝刺營運發展，未來將持續以實際的業績行動響應台灣的綠能政策，茂迪除了深化耕耘本地的系統客戶以外，也將拓展海外市場讓台灣品牌的優質產品在世界發光。另外，茂迪也會持續專注太陽能電池技術研發，以提高太陽能模組發電效率，鞏固競爭優勢。

茂迪於台灣國際智慧能源週推出全新產品MoPower-360，具備TOPCon電池材料的優越特性，轉換效率高且衰減率低，加上該產品應用特殊的模組封裝技術，可以雙面受光並確保低透水率，為商品化N型高效模組的代表作。同時針對台灣特殊的氣候環境，此項產品特別適合台灣高溫多雨及地窄人稠的環境，有效降低整體太陽能發電成本，量產之後可以為茂迪帶來新的動能。

展望未來，茂迪指出，今年以來政府對太陽能發展的政策推陳出新，對土地的利用與開發有為有守，公司也正全力配合。本次聯貸案, 各家金融機構的支持，展現大家對未來綠電發展的信心，茂迪更期盼國內各產業公司及國際大廠都能踴躍響應採用綠色潔淨能源，加入RE100提高台灣廠商出口的競爭力,也支持台灣綠能產業的永續經營。

太陽能電池 茂迪 聯貸案

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