這支基金一個月平均賺超過12％ 打趴銀行定存

「啥米！漲這麼多！能源基金竟然有24趴！」看到新聞報導股票市場大漲，王先生點看自己的基金11月績效，發現自己的基金超猛，懊惱為何還放那麼多錢在年息不到1%的存款。沒錯，上個月底時市場還飽受美國大選不確定因素折磨，沒料美國大選還沒開完票，謝票行情已先開出，還一路擴散各地主要股市，美、台、日、韓、印度等股市指數紛紛刷新歷史新高。

據統計，截至25日，11月以來台灣金管會證期局核備的1,011檔境外基金(股、債均含)平均上漲9.65%；其中，250檔債券型基金平均上漲2.8%，742檔股票型基金平均上漲12.18%。股票基金全面噴出可不常見，一位基金老手就說，「以前如果美股漲，就會有新興市場拉賽。很少看到一起漲。」進一步統計，單是計算到25日，股票基金平均漲幅12.18%，已經衝出1998年12月以來最佳績效。

富蘭克林證券投顧分析，美國總統大選由民主黨拜登取得勝選並已順利著手進行政權交接，而國會改選雖仍未完全定案但評估兩黨分治機率較高、有助降低政策大幅變動風險，輔以輝瑞/BioNTech、Moderna、阿斯特捷利康/牛津大學三組疫苗研發團隊公佈試驗數據亮眼，年底前即可望有疫苗獲FDA緊急授權使用，利多消息振奮市場投資人信心，推升全球金融市場股債齊揚大幅上漲。

隨著新冠肺炎疫苗獲授權使用接種僅一步之遙，11月全球市場風格大幅轉向，過去半年的疫情受害資產搖身成為疫苗受惠族群，循環性、價值型商品或類股大幅吸引資金青睞，據彭博資訊原幣計價至11/25，西德州近月原油期貨價格大漲26%來到3月初以來高點價位、美國S&P 500指數十一大類股以能源股35%漲幅居冠、金融股以19%漲勢居次，對照至基金表現，能源股票型基金以38.92%平均漲幅居各類型基金之冠、金融股票型基金以22.45%平均漲幅居次。

反觀市場氣氛高度樂觀抑制避險需求，衝擊黃金價格逆勢走弱，黃金股票型基金平均跌幅為7.98%，為少數逆勢下跌的基金類型。

區域市場部分，能源、金融產業比重較高且過去半年表現獲後的拉美、東歐市場同樣轉趨強勢，拉美股票型基金平均漲幅達21.86%、東歐股票型基金為21.47%，而疫情控制較佳的亞洲市場漲幅即相對溫吞，尤其大中華股票型基金平均漲幅僅5.31%。

隨市場風險偏好大增，具備股票部位的美國平衡型基金與全球平衡型基金平均漲幅亦到7.85%與7.77%，就單純的債券型基金而言，與股市連動性較高的高收益債或新興市場債表現領先，歐洲高收益債券型基金平均漲幅為6.32%、新興市場當地貨幣債券型基金平均漲幅為5.18%，反觀防禦型的債券品種漲幅溫吞，美國政府債券型基金平均漲幅僅為1.22%。