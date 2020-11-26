新光金法說／新壽已回應金管會 大減國內外持股860億

新光金控（2888）今（26）日下午舉行第3季法人說明會，公布核心子公司新光人壽9月底持有國外股票市值460億元，較6月底大幅減少600億元。

國內股票方面，9月底持股市值2,320億元，較6月底減少260億元；換言之，新光人壽9月底持有之國內外股票，較6月底大減860億元。

另外，受到利率走低、發行機構大幅贖回國際板債券影響，新光人壽今年前九月持有的國際板債券被提前贖回2,000多億元，目前持有部位將近4,000億元。

新光金控副總經理李超儒答覆法人提問時指出，新光人壽持有的國際板債券被提前贖回，影響到經常性收益率表現，不過，預估明年國際板債券被提前贖回的壓力會減輕，從今年超過2,000億元縮小至數百億元。

金管會今年9月15日要求新光人壽降低國外投資額度上限比率至39%，新光金控資深副總徐順鋆表示，新壽國外投資會朝固定收益配置，「39%的已經調整完畢了」，未來投資策略將增加擔保放款與不動產投資。