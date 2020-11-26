調查：國內20世代青年手上保單 32.6%父母買單

你的保險保障是誰規劃？又是由誰繳保費？富邦人壽進行「國人保單健檢大調查」，結果發現開始掌握投保自主權的20世代，其年薪大於40萬的消費族群中，平均每人擁有約3至4張保單，其中有66%的比例是自己規劃投保，但也仍有超過3成（32.6%）是由父母處理。此調查共回收1,000份有效樣本數，在95%信心水準、抽樣誤差為±3.2%。

依據台灣現行民法規定，滿20歲者為成年，才能自行簽立契約購買保險，這項規定2023年將可能有所改變，民法法定成年年齡將可能調降為18歲，也就是說，未來年滿18歲者就能為自己投保。

富邦人壽提醒年輕人，別因為父母小時候就替自己投保，就以為保障「保足了」，保單其實是需要隨著人生成長定期檢視，早年買的保單可能保額不足、保障範圍較少，未必符合此刻的需求，外在醫療環境與時俱進也可能影響保障內容，因此定期進行保單檢視就顯得重要，與保險業務員保持聯絡，透過其專業建議完善自身保障。

法定成年意味著個人責任的開始，當年輕人開始握有投保自主權的同時，更要主動了解保險資訊，保險公司也應肩負起保險教育推動的責任，持續與年輕世代溝通正確保險。

20歲是目前消費者投保行為轉換的分水嶺，20歲以前許多人的保險都是由家人父母處理投保，20歲之後年輕人開始握有投保自主權，且逐漸具備經濟獨立的能力，繳納保險費的責任通常也在此時回歸到自己身上。

富邦人壽認為，保險是所有社會新鮮人的第一堂入門課，追求成就的同時如何正確轉嫁意外風險，讓自己無後顧之憂的成長茁壯，建議成年者優先透過保單檢視，全面盤整已有的保單內容，理解自身保障之際，也能更熟悉各式保險商品。

保單規劃更應該量力而為，如此既能選擇合適的保險商品，也能避免生活經濟壓力過於沉重，建議可透過「雙十原則」來掌握，意即保額不超過收入的10倍、總保費支出占年收入10%，此為參考原則，實際狀況還是要依每個人的經濟條件而定，才能避免捉襟見肘的狀況發生。