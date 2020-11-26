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Pi拍錢包深入在地商圈 28日起進軍士東市場

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
Pi拍錢包28日起，正式進軍台北天母的「士東市場」。圖／網路家庭提供
Pi拍錢包28日起，正式進軍台北天母的「士東市場」。圖／網路家庭提供

PChome網路家庭（8044）今（26）日宣布，旗下Pi拍錢包為擴大支付應用體驗，自28日起，正式進軍台北天母的「士東市場」，提供在地民眾更便利的行動服務。Pi拍錢包更祭出「註冊會員贈好禮、送百元買菜金、消費週週享回饋」等三大優惠好康，期望透過超值回饋活動，能為進駐商圈合作增添加乘效益。

「士東市場」結合傳統菜市場與美食百貨，環境乾淨明亮、動線規劃完善，且落實減塑、節能等環保議題，榮享五星級市集美譽。此次Pi拍錢包首度深入市場商圈，大規模導入支付服務至各類型攤商，如：生魚片、牛肉鋪、花店、水果店、市民小吃，其中更包含多家知名老字號店鋪，像是阿卿熟食、孔明堂、士東廣東粥、岳家小館、曉平家常小吃等美食。

Pi拍錢包營運長韓昆舉表示，Pi拍錢包致力推廣行動支付服務至民眾日常生活，自上線迄今，會員數已突破100萬，合作通路更擴增超過18萬店點。今年民眾對於無接觸付款的意願持續增長，Pi錢包也積極拓展連鎖餐飲美食通路，導入清心福全、鬍鬚張、85度C、麥味登及王品集團等品牌，帶動今年前三季 Pi 拍錢包合作的連鎖餐飲美食通路交易筆數及金額皆較去年同期大幅成長4.5倍。

看準日常餐飲需求的支付商機，此次深入在地特色場域，透過重點商圈所帶來的群聚能量，擴張支付服務領域及拓展 P幣生態圈，也讓民眾可將日用消費累積成 P幣點數，藉由點數循環消費的特性，使點數經濟貼近日常生活，打造更全面多元的應用生態圈。

Pi拍錢包將於28日起，連續兩週末至士東市場設立 Pi 拍錢包專屬攤位，活動首日將邀請Pi拍錢包吉祥物「拍兔」至現場同歡，凡於指定活動日期時間，首次註冊Pi拍錢包會員，即贈Pi拍錢包購物袋或便利貼乙個，且首次完成註冊的新會員，於士東市場合作攤位不限金額付款任一筆，即可至 Pi拍錢包攤位兌換50 P幣買菜金，每位新會員限兌換二次，最高將可獲得100 P幣買菜金。

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