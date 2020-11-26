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殘扶險準備金不足 壽險公會建議可分五年提列

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
資料來源：採訪整理。陳怡慈/製表
資料來源：採訪整理。陳怡慈/製表

壽險公會昨（25）日已經把失能扶助保險（俗稱殘扶險）增提準備金的建議方案送到金管會保險局，準備不足部分，希望可讓公司分五年處理；金管會保險局官員昨日表示，各家壽險公司明年3月底前提交今年精算簽證報告時將首次適用，是否分五年將視各公司情況進行後續審視。

壽險業者表示，各公司計算殘扶險的法定責任準備金時，目前是和長年期健康險混在一起算，保險局強化監理，要求針對殘扶險進行負債適足性的檢測。

由於目前殘扶險計算準備金時，並沒有考量再保險保費分出的部分，例如，國內兩大壽險公司曾把商品分出給德國的兩大再保險公司慕尼黑與漢諾威，再保分出比率高達90%，自留僅10%。

國外的再保公司最近兩年除了持續調漲保費，有的甚至已經停接台灣的壽險公司再保分出的保費。

隨著壽險公會昨日正式提交增提殘扶險準備金的建議方案，殘扶險的商品風貌改變也一觸即發。

業者分析，殘扶險將出現三大趨勢。首先，終身型的主約與附約都會停售，明年開始，再也看不到保障至99歲、100歲或110歲的終身型殘扶險了。

其次，繳費10年以上的長年期保證給付型殘扶險，主約與附約都會消失，例如：最高給付180個月，再也看不到了。

第三，未來會改成1年期或非保證給付的定期險型態，前者每年保費可重新調整；後者指10年期、20年期或保障到65、75或85歲，有助減輕壽險公司財務壓力。

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