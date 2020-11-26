金管會力推 基富通要賣定期壽險與重大疾病險

金管會保險局長施瓊華昨（25）日透露，保險局明年第1季有項重點工作，要在基富通的退休平台上銷售保障型商品；保險局昨日已找國泰、富邦、南山、台灣等四家大型壽險公司試算，定期壽險、重大疾病險可以賣得多便宜。

施瓊華是在昨日傍晚的壽險公會理監事閉門會議上，做出上述表示。保險局官員解釋，基富通為銷售基金的平台，無法直接受理投保，目前想法為，在基富通平台揭露有關商品資訊，民眾如果決定投保，最終還是要連回壽險公司的網站。

保險局昨日上午已經找來國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、台灣人壽等四家公司，試算商品可以賣得多便宜，初步挑選定期壽險、重大疾病險。據了解，未來不排除擴大至純粹的年金險、小額終老保險、微型保險等。

中央銀行建議拿壽險資金來替新台幣匯率護盤，施瓊華也點到此事，「壽險業竟然會在我們國家的貨幣政策裡面占了舉足輕重地位」，顯示壽險業對社會的貢獻非常大，「反過來想，扛了這麼大的資產也是很大負擔」。

她鼓勵壽險業利用接軌IFRS 17時進行商品結構轉型，「應該重新瘦身一下」。

她表示7月份看到一些數據，保障型商品看起來件數有成長，但件數成長跟保費收入不成比例，跟儲蓄險相比還是差很多；另外，國人歸戶之後，平均每人壽險死亡保障才130萬元左右，「這是壽險業應該深切檢討的，每天收那麼多錢，結果保障這麼少」。

施瓊華說，大家都說定期壽險在業務員通路賣不動，保險局內部已經在討論，如何推動保障型商品。

「所以我們有個計畫，是要跟基富通來合作」，透過通路的區隔，提高保障型商品的銷售。基富通鼓勵年輕人定期定額存退休金，施瓊華說，應該還有很多年輕人沒有壽險保障，這部分應該是很大的市場。