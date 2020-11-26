10年債息降至0.248%低點

受到前一日30年公債標售熱烈影響，10年期主流公債殖利率昨（25）日下滑3.26個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），收在0.248%，為歷史新低紀錄。

「要嘛就連續幾天零成交，要嘛利率就跌新低，還是老話一句，就是資金行情，壽險和銀行的錢多多」，券商主管說。

券商主管分析，現在投資10年的台灣公債，利率只有約0.25%、可以說「薄如紙」，就連養券利差都所剩無幾，但公債買氣仍強，關鍵在於銀行等金融機構資金去化無路，就算利率再低，也比爛在帳上零收益強。

交易員還說，因為市場流動性欠佳，只要少數買盤交易，就可輕易決定債券的價位，只要資金持續匯入、國內資金水位居高不下，債市多頭榮景就很難扭轉。

「央行無限量買匯，就須放出等量新台幣，只能說要顧新台幣匯率，資金自然就會多，除非央行大量沖銷，否則匯率和利率，兩邊只能選一邊」，券商主管說。

資金持續匯入台灣，債市資金行情發燒，再加上央行不樂見新台幣過度強勢，近期採取無限量買入美元策略阻升、堅守28.5元大關，此舉會放出更多新台幣到市場上，銀行、保險為去化餘裕資金狂掃債市，進而導致債券籌碼過度集中，債券殖利率也屢創新低。