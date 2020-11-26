台積今年發債千億元 稱冠

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

全球中央銀行祭出史無前例的超寬鬆貨幣政策，包括台灣在內的主要國家利率持續探底，激勵企業蜂擁發債。根據債券承銷商統計，截至本（11）月24日止，今（2020）年公司債發行金額高達7,050億元，創下歷年新高，並較去年全年暴增86%；預估到今年底，公司債發行量上看7,500億元。

根據券商主管統計，今年發行量高居第一的台積電，累計發債金額1,015億元（加計綠色債券），今年甫發行的綠色債券，5年期0.4%、7年期0.44%、10年期0.48%，發行金額分別為16、56及48億元，總金額為120億元。

今年發行量排第二的是台灣電力，累計發債841億元，同為國營事業的中國石油今年僅發債177億元。

企業發債籌資盛況空前，最主要的關鍵為「護國神山」台積電，今年累計發行逾千億元的公司債。券商主管說，台積電為因應擴廠需求，近來積極在南科砸錢購廠，今年大舉發債所籌措的資金，也將用於新建擴建廠房設備。

展望明年公司債市場，券商主管認為，明年仍為企業發債籌資好時機，因為疫情未見好轉、各國經濟成長力道仍顯疲弱。

美國聯準會先前宣布，聯邦資金利率目標區間維持在0～0.25%，且此一超低利率水準至少會一直維持到2023年底。

「全球升息的機會太低了，很多發行公司都在今年先行籌資，預期明年發行量不會像今年如此大，應該會回到正軌，加上市場資金氾濫，明年公司債利率反彈有限，維持在低檔盤整的機會較高」，券商主管說。

由於今年台積電發債逾千億元，占整體發行量的14%，為歷年罕見情況，券商預估，明年公司債發行量不會超越今年的歷史新高，但仍將高於往年的水準。

券商主管說，部分企業趁著超低利率時代借新還舊或償還銀行借款，鎖定中長期資金成本，以降低未來利率波動風險。

有些企業則是配合資本支出需求，籌措長期低利資金，或是預先充實營運資金，強化財務結構，為未來發展儲備能量。

台積電 疫情

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