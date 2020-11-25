LTV法上路 北富銀釋1,500億放款空間

經濟日報 / 記者葉憶如 / 即時報導

富邦金今（25）日舉行第3季線上法人說明會，法人詢問明年開始銀行計算不動產授信風險係數改用LTV（貸款成數）新制上路後，對台北富邦銀行放款與資本影響，總經理程耀輝表示，若明年能獲金管會同意優先適用新法，風險資本可望減少1,500億元（等於釋出可放款空間），資本適足率亦可提高1.4%。

程耀輝說，今年北富銀外幣放款成長6%、新台幣授信貸款估可成長一成，不包括政府政策性放款，主要動能來自台商回流、中小企業、專案紓困需求等，展望明年消費金融貸款與中小企業應可維持二位數成長，但海外授信風險有變高傾向，明年在兼顧健全資產品質與穩定利差下審慎成長，希望整體授信呈低個位數成長。

至於LTV法上路後會不會因此多增加放款，取決於上層金控決策，金控總經理韓蔚廷補充，要看資本適足率適當下，會要求提高上繳的比例。

最受關注的利差，因受台美降息影響，存放利差較去年同期下降6bp（1個基本點等於0.01個百分點），北富銀第3季單季淨利差（NIM）約1.07%，較去年同期略減，程耀輝表示，9月至年底估會在1.07%~1.08%左右，已較之前預估下調4~6bp幅度縮小，表現優於預期，第4季清查國內海外資產，並沒有新增逾放與增提呆帳，全年逾放維持0.18%左右。

今年北富銀信用卡手續收入大增，9月底止發卡量成長35%，手續費收入達9.82億元，年增45%，其中MOMO聯名卡發卡量38.6萬張，已成第一大電商卡，帶動簽帳金額173億元，有助手收。不過因財富管理手收下滑及聯貸業務趨緩，抵銷信用卡手收成長，讓手續費淨收益較去年同期略降，投資商品收益年成長23.8%。

央行關切不動產放款，程耀輝說，富邦房貸物件都在都會精華區，且貸款成數都在五成左右，房屋貸款餘額年成長8.4%。海外分行淨收益較去年下滑24%，主要受香港較動盪影響。海外獲利占比下滑至11%，也有新加坡個案提存增加的因素。

台北富邦銀行 北富銀

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