3年鬆綁696項法規 國發會：持續推動

「法規鬆綁推動3年已放寬696項！」國發會25日公布法規鬆綁推動成果，從2017年10月依行政院指示推行法規鬆綁，3年來已放寬696項，其中財經部會提報成果占比逾5成，金管會排名第一、財政部第二、經濟部第三，並表示在面對全球化及數位經濟的挑戰下，會持續推動各部會法規鬆綁自主檢視機制，並加強鬆綁力道。

全力鬆綁法規

國發會自2017年10月起，依行政院指示啓動法規鬆綁工作，責成各部會由檢討函釋、行政規則及法規命令著手，以財經法規優先，排除企業投資障礙，建立便民效能的法制環境；另外，因應數位經濟發展，國發會建置「新創法規調適平台」，強化跨部會協調，協助新創業者解決新興商業模式衍生的法規調適需求。

「在各部會自主檢討行政法規及新創法規調適平台調適下，3年來已鬆綁696項法規。」國發會副主委高仙桂宣布，前三名依序是金管會、財政部、經濟部，分別鬆綁154項、150項、71項，合計放寬375項、占53.9%。

國發會法制協調中心副主任劉美琇表示，金管會鬆綁項目包括放寬高資產客戶業務、放寬銀行可百分之百投資創投事業、開放設立純網銀等，占總鬆綁量22.1％；財政部鬆綁項目包含民眾可就近至任何一國稅局查詢金融遺產資訊、小規模營業人接受行動支付，占總鬆綁量21.6％。

持續推動鬆綁

劉美琇補充，經濟部為提供青年創業所需資金，今年第3季提供350億青創貸款，針對貸款金額新台幣100 萬元以下融資案，提供前 5 年利息全額補貼以及信保基金最高 10 成融資保證等優惠，並修正中小企業認定標準、簡化公司登記等，占鬆綁總量10.2％。

「我覺得金管會做得不錯，有努力在追趕Fintech。」高仙桂表示，金管會負責金融監理，因此法規較繁複，所以鬆綁的項目較多；財政部方面，高仙桂說，稅的部分因為涉及人民權益，原先法規命令較多，但財政部也做出許多鬆綁，因此國發會肯定各部會的成果，未來也會持續推動各部會法規鬆綁自主檢視機制，並加強鬆綁力道。

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