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最新國際公司治理評鑑出爐 台灣排名進步、得分創新高

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（25）日表示，亞洲公司治理協會 （ACGA）在今天第20屆年會公布2020年亞洲公司治理評鑑結果，在12個亞洲市場評比中台灣排名第四，僅次於澳洲、香港及新加坡，除整體排名進步外，總得分62.2分，為歷年來最佳成績。

在12個受評市場中，僅台灣與澳洲為在所有構面評分上均較上屆提升的市場，並進一步縮短與香港（63.5）及新加坡（63.2）的差距。

金管會表示，依據ACGA公布的亞洲公司治理評鑑結果，台灣今年重要表現，包括第一，台灣為本次評鑑進步最多的國家，且在評鑑項目「政府與公共治理」類別（68）與澳洲並列第一；「監理機構」類別 （66）則列第二，僅次於香港（69） 。

第二，金管會推出公司治理3.0-永續發展藍圖，關注於ESG生態系與永續報告書的強化，及將全球報告倡議組織（GRI）準則的適用對象，推及公布永續報告書的上市櫃公司。

有效的公司治理是公司永續發展和健全資本市場的關鍵，金管會今年8月推出了為期三年的「公司治理3.0-永續發展藍圖」，期望建立完整公司治理生態系統及強化上市櫃公司對ESG風險的應變能力，相關努力也獲ACGA肯定。

金管會表示，未來將繼續與資本市場參與者合作，深化公司治理文化，支持永續發展，建構具國際競爭力的資本市場。

金管會 澳洲

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