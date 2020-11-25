花旗台中大益分行 喬遷開幕

為提供客戶舒適寬敞的空間，享受金融專業服務，花旗台中民權分行喬遷並更名為大益分行，並於11月20日舉行盛大開幕儀式，展現花旗深耕台灣，實踐在地服務的承諾，未來將持續提升分行設備，結合專業的理財團隊，提供客戶更精緻卓越的金融服務。

花旗（台灣）銀行消費金融總事業群負責人慕嘉表示，深耕台灣56年，看好台灣的發展潛力，花旗打造全新大益分行，充分展現花旗投資台灣的承諾。秉持客戶至上的理念，花旗將持續投資技術與服務，提供客戶與時俱進，全方位的金融理財服務。

嶄新的大益分行位於台中市知名建築Sky Green，本棟建築物榮獲LEED銀級綠建築標章，更於2020年獲得德國iF Design Award全球住宅建築獎和2020英國International Property Awards亞太最佳住宅建築獎，結合低碳環保理念與極具現代感的設計，提供台中客戶在明亮舒適的綠色友善環境中，享受花旗專業理財服務。

大益分行原為民權分行，著眼於台中都市計畫發展，為滿足台中地區客戶即時便捷的服務，同時擴展分行業務，民權分行更名為大益分行，並搬遷至南屯區新址。大益分行所在的公益路，連結台中市五期與七期重劃區，貫穿台中市西區與南屯區，屬於台中新興發展的黃金商圈，地理位置優越。

原民權分行在地經營已經超過 28 年，大益分行結合數位理財服務，客戶可在「全方位諮詢理財區」接受理財專員一對一諮詢服務，同時也能即時掌握產品資訊、網路銀行服務，體驗數位金融的創新服務。

花旗致力升級客戶體驗，不僅持續更新分行設備，並精進金融服務，今年以來持續獲得國內外大獎肯定，包括《財訊雙週刊》「財富管理大獎–外商銀行最佳服務獎」、《讀者文摘》「財富管理金獎」，以及《金融亞洲雜誌Finance Asia 》「最佳國際銀行」殊榮，顯示花旗在金融服務的長期耕耘，深獲客戶及社會支持。