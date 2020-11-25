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股網學習樂無窮 安心投資避風險

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，今年新開戶人數大增，其中，社會新鮮人或小資族，甚至是大學生更因推出定期定額投資與零股交易方式而參與股市投資，成為股市新鮮人。有鑑於年輕族群投入股市，為加強其對投資上市交易商品的風險意識，證交所在投資人知識網中，貼心新增商品風險查詢網頁，提醒投資人相關之證券商品風險。

投資人知識網的商品風險查詢網頁，介紹多種商品風險，例如投資TDR有折溢價等風險、ETF有匯率或下市等風險、ETN有發行證券商信用等風險、權證有時間價值日趨減少等風險，一般股票亦有變更交易之風險，提醒投資人應注意評估控管各種商品之風險性，以安心累積財富。商品風險查詢網頁：https://investoredu.twse.com.tw/pages/TWSE_InvestmentRisk1_6.aspx

證交所表示，投資人知識網於2013年正式上線營運迄今，由於內容淺顯豐富，操作簡易，主題切合大眾需求，已成為證券界極具代表性的知識學習平台！由於長期運用多元方式積極推廣，經營多年有成，目前瀏覽量達103萬人次，會員人數近2萬6千名。

為提升金融教育的宣導綜效，去年證交所統合證券暨期貨各周邊單位，將投資人知識網定位為對民眾提供教育宣導資訊的入口網頁，藉以提供社會大眾便捷瀏覽及查詢功能，匯集各周邊單位金融教育的知識宣導。經廣納證期局、櫃買中心、期交所、集保結算所、券商公會、期貨公會、投信顧公會、投保中心與證基會等單位之活動訊息、影音宣導及QA問答等多項精彩內容，成功將「投資人知識網」整合為指標性的教育平台。

證交所

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