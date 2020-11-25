法巴人壽深耕台灣 捐2,000萬贊助政大CARDIF銀保中心

法國巴黎人壽今（25）日宣布將投入新台幣2,000萬元，繼續贊助政治大學商學院CARDIF銀行保險研究發展研究中心（簡稱「政大商學院CARDIF銀保中心」）下一個十年計畫，雙方將共同推動台灣金融科技之創新發展、提升銀行保險的服務品質、促進產學合作並培養在地銀行保險與金融專業人才。

此贊助計畫為延續法國巴黎人壽自2011年起，與國立政治大學共同合作成立政大商學院CARDIF銀保中心，多年來扎根台灣、培育人才，不遺餘力投入金融暨銀行保險教育與金融整合研究工作。新的贊助計畫為期十年，將自2021年起至2030年。

法國巴黎保險台灣區總經理丘舒盈表示，法國巴黎保險在台營運逾20年，為投資型保單及房貸壽險的領導品牌，「近年來我們不斷提升銀行保險數位服務」，積極強化智能金融產品與創新科技，並協助培育在地人才。透過贊助政大商學院CARDIF銀保中心，希望能在金融保險的數位轉型、科技創新的路上，一起為更開放、創新、科技化的銀行保險服務而努力，提供以客戶為導向、更多元的商品與更創新的服務，實踐法國巴黎保險企業公民的角色與持續投資台灣市場的決心。

政治大學商學院院長蔡維奇表示，政大商學院CARDIF銀保中心已成為國內最重要的銀行保險研究單位，持續對銀行保險學術研究、政策建言與教育訓練做出貢獻，此一長期的產學合作計畫，即將邁入第二個十年，也將成為國內產學合作的典範。

2020年是充滿變化與挑戰的一年，儘管台灣相較於全球其他市場，疫情控制良好，但台灣銀行保險市場也有幾個重要的變化：

一、消費者數位使用率提高，網路投保增加。

二、政府機關全面支持保險業發展金融科技。

三、銀行保險通路成長受到挑戰。

四、風險意識的抬頭，消費者公平待客原則的提升及落實。

根據DataReporter調查，台灣2020年1月的網路滲透率高達86%；上半年使用行動支付的比例也上升至35.3%，首度超過實體信用∕金融卡的33.9%；政府對金融數位化的態度也是確定的，保險金融數位化將是必然的趨勢。加上受疫情的影響，也增加了民眾使用行動支付、網路銀行等數位金融服務之意願，亦證實數位化已經是未來的趨勢。在普惠金融下消費者意識抬頭，主管機關亦加強公平待客原則的落實，以期保險業者落實企業社會之責任。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，透過過去十年來與政大商學院CARDIF銀保中心共同合作之市場調查與研究，「幫助我們提前觀察到數位化的趨勢」，法國巴黎保險已提前部署，規劃數位轉型，發展數位平台及提升客戶體驗，提供消費者更多元的產品與創新的服務，提升銀行保險服務品質與客戶體驗，「讓我們與銀行通路夥伴的關係更緊密」。

為因應數位金融趨勢，市場已推動一系列金融創新及法規鬆綁的措施，包含金融科技創新園區、監理沙盒、數位沙盒、業務試辦及純網銀等設立；另外，因應IFRS 17的上路，保單重新分類對壽險業者來說也是一大衝擊，在政府的推動之下，這些都將勢必影響現行的商品結構。

針對這些挑戰，「我們希望能夠透過贊助政大商學院CARDIF銀保中心，瞭解保險公司及銀保通路如何掌握新的消費趨勢、以及如何數位轉型並繼續成長銀行保險通路的業務，以期找到銀行保險發展的契機及機會。」戴朝暉說。

政治大學商學院風險管理與保險學系教授暨政大商學院CARDIF銀保中心主任彭金隆則指出， 2001年台灣公布施行金融控股公司法，金控銀行與保險可以透過共同行銷從事銀行保險業務；2003年主管機關訂定合作推廣服務規範，台灣開始全面開放銀行保險業務。到2009年銀行保險通路就已經成為台灣壽險市場第一大通路。

彭金隆表示，面對金融保險科技浪潮的衝擊，全球銀行與保險業無不努力進行數位化與網路化轉型，但國內銀行保險的數位發展，不論在數位工具的使用或數位化的程度上都偏低，進展也相對緩慢。未來造訪實體銀行的客戶將會愈來越少，現階段高度依賴實體銀行的銀行保險業務也將會逐步喪失通路銷售優勢，銀行保險業務勢必得朝向數位銀行保險(e-bancassurance)轉型，找出延續銀行保險業務的方法並應對網路或數位銀行發展的趨勢，將會是銀行保險發展的重大挑戰。

展望未來銀行保險的發展趨勢，2021年開始，政大商學院CARDIF銀保中心與法國巴黎人壽將共同攜手下一個十年合作計畫。下一階段的發展重點，除了持續執行現行實體銀行保險通路之政策、市場發展與學術研究與教育訓練外，為因應數位與金融保險科技發展，未來將採朝銀行保險數位通路與數位轉型方向之政策與市場策略研究。

未來結合法國巴黎保險集團豐厚的國際資源以及政治大學既有的研究能量，研究中心將朝「實體銀行保險」與「數位銀行保險」雙研究主軸進行，未來數位銀行保險的研究將致力四大領域：

一、客戶資料分析與保險需求探索。

二、發展緊貼客戶數位體驗（Digital Customer Journey）的保險商品與交易流程。

三、研發保險銷售與服務數位化工具。

四、強化數位通路客戶體驗。