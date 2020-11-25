超跑滿街跑A到恐賠慘 超額保險我該保多少？

疫情解封後交車爆量，車商樂觀全年超跑奢華車交車總量將首破5,000輛大關，面對路上超跑滿街跑，倘若駕駛不慎與超跑發生事故，小損傷就至少幾十萬修理費起跳，大損傷則動輒數百萬元以上，當愈來愈多超跑在路上滿街跑，身為開車族的你，應該要買一張超額責任險以求自保，但是超額責任險我該買多少？

旺旺友聯產險建議，車主可依照生活和開車習慣選擇最適合自己的保額，例如撞到價值1000萬元以上的超跑，碰撞所產生的維修費大約落在數十萬至數百萬之間，若加上造成人員傷亡，相關的賠償責任至少投保1000萬保額才足夠賠付。

超額責任險保障高，然保費相較於車體險相對便宜，以機車來說，最高保額可到1000萬元，每年保費大約會在1000-2000元；若是汽車，可投保超額責險的最高保額可到2000萬元，每年保費約為2000-3000元。

「超額責任保險」屬於附加險的一種，必須要搭配「第三人責任險」才能購買，超額責任險是架構在強制險與任意第三人責任險之上，因此意外發生時，強制險與任意第三人責任險會先行理賠，若賠償金額超過前述兩者 ，車主所投保超額責任險才會啟動理賠給付。

超額責任險保障範圍與第三人責任險的保障範圍相同，都是針對第三人的傷害、死亡、財損賠付，差別在於第三人責任險體傷和財損的保額不能共用，超額責任險則不論體傷或財損皆可在額度內共用保額。