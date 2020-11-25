旺旺友聯超額責任險 不怕撞到超跑

旺旺友聯產險今（25）日表示，數據顯示，台灣汽車及機車加保第三人責任險比重分別為70％及30％，投保率偏低，當愈來愈多超跑在路上滿街跑後，建議民眾應該認真思考投保「第三人責任險」、「超額責任險」的必需性，才能讓整體車險保障更周全。

台灣超跑奢華車買氣夯，據資料顯示疫情解封後交車爆量，八大品牌今年前八月新車領牌量逼近3,600輛，創同期新高，年成長24％，車商樂觀全年超跑奢華車交車總量將首破5,000輛大關。

路上超跑滿街跑，倘若駕駛不慎與超跑發生事故，小損傷就至少幾十萬修理費起跳，大損傷則動輒數百萬元以上，只保強制汽車責任險恐怕無法負擔巨額賠償。

旺旺友聯產險表示，超額責任保險是附加險的一種，必須搭配第三人責任險才能購買。超額責任險是架構在強制險與任意第三人責任險之上，意外發生時，強制險與任意第三人責任險會先行理賠，若賠償金額超過前述兩者，車主所投保超額責任險才會啟動理賠給付。

超額責任險保障範圍與第三人責任險的保障範圍相同，都是針對第三人的傷害、死亡、財損賠付，差別在於第三人責任險體傷和財損的保額不能共用，超額責任險則不論體傷或財損皆可在額度內共用保額。

至於超額責任險，保額到底多少才夠？旺旺友聯產險建議，車主可依照生活和開車習慣選擇最適合自己的保額，例如：撞到價值1,000萬元以上的超跑，碰撞所產生的維修費大約落在數十萬至數百萬之間，若加上造成人員傷亡，相關的賠償責任至少投保1,000萬元保額才足夠賠付。

超額責任險保障高，然保費相較於車體險相對便宜，以機車來說，最高保額可到1,000萬元，每年保費大約會在一兩千元；若是汽車，可投保超額責險的最高保額可到2,000萬元，每年保費約為兩三千元。

旺旺友聯產險特別為保戶規劃全面性的保障，除了以小額保費獲得大大保障的超額責任險，同時也提供傷害住院、身故慰問金、刑事訴訟律師費用等附加保險，協助保戶依自身需求和擔憂顧慮，客製化自己的保險，獲得最足夠、最完善的保障。

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