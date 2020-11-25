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房市熱 建築融資比率再攀新高

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會公布銀行辦理住宅建築及企業建築放款比率最新統計，10月底上升至26.82%，雖略低於9月底，但仍創近三年多來新高，個別銀行在28%以上者則多達11家，金管會將持續注意市場變化。 聯合報系資料照
金管會公布銀行辦理住宅建築及企業建築放款比率最新統計，10月底上升至26.82%，雖略低於9月底，但仍創近三年多來新高，個別銀行在28%以上者則多達11家，金管會將持續注意市場變化。 聯合報系資料照

金管會公布銀行辦理住宅建築及企業建築放款比率最新統計，10月底上升至26.82%，雖略低於9月底，但仍創近三年多來新高，個別銀行在28%以上者則多達11家，金管會將持續注意市場變化。

根據銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過存款總餘額及金融債券發售額之和的30%。

金管會公布銀行辦理住宅貸款及建築融資最新資料，金管會銀行局副局長黃光熙表示，到10月底，34家國銀（不含土銀及輸銀）辦理住宅貸款及建築融資餘額比率為26.82%。

10月底建築融資比率略低於9月的26.83%，但仍創最近三年多來新高水位。

根據金管會近三年資料，2017年這項比率為26.24%，2018年增加到26.28%、2019年26.58%，均呈現持續上升趨勢。

在個別銀行方面，10月底止，建築融資比率在28%以上的銀行有11家，略高於8月的10家，這11家都是在28%到29%之間，沒有銀行在29%以上。

金管會資料顯示，今年8月及9月，29%以上的銀行都還有一家，這家銀行在10月已降至29%以下，但仍在28%以上。

金管會 土銀

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