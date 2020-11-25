信託公會五大主張 盼強化員工福利信託

金管會公布信託2.0全方位信託推動計畫，鼓勵企業辦理員工福利信託，替員工補強退休金準備的第三支柱；對此，信託公會提出五大主張，包括提高企業費用扣除限額，員工自提退休準備免計入當年度所得等，希望透過稅制誘因，強化員工福利信託。

應高齡社會帶來之挑戰，金管會於今年9月1日公布推動信託2.0「全方位信託」推動計畫，將「鼓勵企業辦理員工福利信託」列為重要措施之一，提出多項誘因，希望向企業及勞工推廣員工福利信託，替勞工補強退休金準備的第三支柱。

信託公會理事長雷仲達表示，我國不僅人口開始呈現負成長，而且人口結構快速老化，國人平均壽命已到達80.9歲，如果65歲退休，還有15到20年要仰賴退休金生活；但是勞工退休後的生活如果只仰賴勞保及勞退給付 ，一定是不足以支應的。

雷仲達說，退休準備需要盡早透過企業與員工一起努力累積，員工福利信託開始受到各界的重視，國際上像道瓊永續指數（DJSI），在環境、社會以及公司治理（ESG）三大面向綜合評比，員工福利信託已列入「社會」指標評分中，因此企業辦理員工福利信託，亦可提升企業之永續評比。

調查發現，超過七成的員工認為，企業是否有提供員工額外退休福利，是選擇加入企業時優先考量的因素；雷仲達說，因此信託公會積極推廣員工福利信託，呼籲企業踴躍開辦，不論是員工持股信託或是員工福儲信託，都能幫忙員工累積退休金。

信託公會秘書長呂蕙容表示，根據行政院主計總處資料，截至2019年底，2394家公開發行公司，有438家公開發行公司實施員工福利信託，占比僅18.3%，顯示員工福利信託業務還有很大的成長空間，是值得信託業推動的重點業務。

雷仲達表示，信託公會今年針對員工福利信託向政府提出五項建議，包括企業辦理員工福利信託納入公司治理評鑑指標，企業替員工提撥部分，建議提高費用扣除的限額，讓營所稅減項的效果更強，增加企業辦理誘因 ；員工自提部分，比照現行勞退新制個人提撥，免計入當年度所得，而是遞延到退休提領時做為退職所得來繳稅。期盼政府能夠採行，鼓勵企業辦理，讓員工提早開始累積退休準備金。