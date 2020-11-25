快訊

1500萬劑新冠疫苗到手！我首度成功直洽藥廠取得疫苗

最高折6千！春節孝親專案出爐 有年齡限制、6縣市適用

信託公會五大主張 盼強化員工福利信託

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

金管會公布信託2.0全方位信託推動計畫，鼓勵企業辦理員工福利信託，替員工補強退休金準備的第三支柱；對此，信託公會提出五大主張，包括提高企業費用扣除限額，員工自提退休準備免計入當年度所得等，希望透過稅制誘因，強化員工福利信託。

應高齡社會帶來之挑戰，金管會於今年9月1日公布推動信託2.0「全方位信託」推動計畫，將「鼓勵企業辦理員工福利信託」列為重要措施之一，提出多項誘因，希望向企業及勞工推廣員工福利信託，替勞工補強退休金準備的第三支柱。

信託公會理事長雷仲達表示，我國不僅人口開始呈現負成長，而且人口結構快速老化，國人平均壽命已到達80.9歲，如果65歲退休，還有15到20年要仰賴退休金生活；但是勞工退休後的生活如果只仰賴勞保及勞退給付 ，一定是不足以支應的。

雷仲達說，退休準備需要盡早透過企業與員工一起努力累積，員工福利信託開始受到各界的重視，國際上像道瓊永續指數（DJSI），在環境、社會以及公司治理（ESG）三大面向綜合評比，員工福利信託已列入「社會」指標評分中，因此企業辦理員工福利信託，亦可提升企業之永續評比。

調查發現，超過七成的員工認為，企業是否有提供員工額外退休福利，是選擇加入企業時優先考量的因素；雷仲達說，因此信託公會積極推廣員工福利信託，呼籲企業踴躍開辦，不論是員工持股信託或是員工福儲信託，都能幫忙員工累積退休金。

信託公會秘書長呂蕙容表示，根據行政院主計總處資料，截至2019年底，2394家公開發行公司，有438家公開發行公司實施員工福利信託，占比僅18.3%，顯示員工福利信託業務還有很大的成長空間，是值得信託業推動的重點業務。

雷仲達表示，信託公會今年針對員工福利信託向政府提出五項建議，包括企業辦理員工福利信託納入公司治理評鑑指標，企業替員工提撥部分，建議提高費用扣除的限額，讓營所稅減項的效果更強，增加企業辦理誘因 ；員工自提部分，比照現行勞退新制個人提撥，免計入當年度所得，而是遞延到退休提領時做為退職所得來繳稅。期盼政府能夠採行，鼓勵企業辦理，讓員工提早開始累積退休準備金。

退休金 金管會

延伸閱讀

合庫放款 聚焦首購族

財長：房地合一稅已收效果

中信財管專業團隊 連年拿國際大獎

陸取消外資金融機構入股信託公司 10億美元資產要求

相關新聞

房市熱 建築融資比率再攀新高

金管會公布銀行辦理住宅建築及企業建築放款比率最新統計，10月底上升至26.82%，雖略低於9月底，但仍創近三年多來新高，...

康健人壽攜手產官學 打造健康高齡環境

全球健康服務巨擘美國信諾保險集團在台子公司康健人壽，日前攜手台灣安進 (AMGEN) 和台北市美國商會共同舉辦2020年...

新台幣午盤勁揚3.25角 暫收28.506元兌1美元

新台幣今（25）日午盤升值3.25角，暫收28.506元兌1美元，成交金額4.12億美元。

渣打調查：29%千禧世代 疫後改用新理財工具或記帳App

渣打集團今（25）日上午公布最新網路調查結果指出，新冠肺炎疫情顛覆全球個人消費與儲蓄習慣，而在各年齡層中，以25至44歲...

新台幣開盤升值2.1分 為28.81元

新台幣今（25）日早盤以28.81元兌1美元，升值2.1分開出。

理專盜1.4億 玉山銀遭重罰2000萬

玉山銀今年七月爆發理專挪用客戶資金，涉案金額一點四億元。金管會主委黃天牧昨親自宣布重罰兩千萬元，並對財富管理、個金高層處...

重大傷病險 不再限卡理賠

近期最夯的重大傷病險將有重大變革。保險局昨表示，從明年七月起，新販售的重大傷病險除原本的取得重大傷病卡就理賠，將新增區域...

安心退休2解方 專家：充足的現金流與醫療照護

退休後人生的責任與負擔減少，生活花費減輕，但須有充足的現金流。伴隨年紀增長身體衰老，小病治療、大病住院恐是退休生活的「日...

玉山 邀師生藝起進劇場

玉山文教基金會攜手台中國家歌劇院舉辦《藝起進劇場》玉山專場活動，邀請嘉義市精忠、育人、北園、嘉北國小，及新竹縣峨眉、富興...

台壽 積極揭露ESG資訊

中國信託金控子公司台灣人壽力推永續金融，昨（24）日發布永續保險（Principles for Sustainable ...

重大傷病險 理賠將放寬

重大疾病險自明（2021）年7月1日起，不再限制領「重大傷病卡」的人才能接受理賠，保險局副局長張玉煇昨（24）日表示，未...

理專挪用客戶款項 玉山銀挨罰2,000萬

金管會昨（24）日對三家金融機構祭出處分措施，對玉山銀行理專挪用客戶事件重罰2,000萬元，且主管連坐、增提資本；也針對...

熱門新聞

史上最重！玉山銀理專盜領1.4億元 金管會重罰2000萬

國產新冠疫苗首筆代理合約 高端將供應馬國300萬劑疫苗

銀行理專A錢 金管會重罰玉山2,000萬元、副總連坐

重大傷病險 明年7月不再限憑卡理賠

台積電南科3奈米新建工程上樑 劉德音提三大目標

房地合一稅大增、擋不住炒房？ 財長：不全然無效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。