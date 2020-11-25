政大CARDIF調查：明年銀保銷售六成不樂觀
政大商學院CARDIF銀保中心主任彭金隆今（25）日表示，根據該中心調查國內實際從事銀保業務的壽險公司與銀行，60%受訪者對明(2021)年來自銀行通路的保費收入依舊不樂觀。
金管會強化儲蓄型商品監理，調查也顯示，投資型保單、外幣保單，被認為最可能取代儲蓄型商品，投資型保單當中，又以保證給付類的投資型保單最被看好。
政大教授彭金隆今天中午出席法國巴黎人壽贊助政大商學院CARDIF銀保中心的簽約記者會，法國巴黎人壽宣布將投入新台幣2,000萬元，繼續贊助政大CARDIF銀保中心的研究發展，為期十年，自2021年起到2030年。
彭金隆在記者會上發表針對國內銀保通路從業人員的調查，採網路問卷、共獲致310份有效問卷，結果顯示，六成受訪者對明年銀保通路的銷售動能依舊不樂觀，不過，相較去年的73%數字已有所改善。
對於台灣未來銀行保險市場的發展，44%受訪者的展望仍然正向，相較去年調查時的22%明顯提升。
另外，75%受訪者認同，銀行銷售保障型商品是種趨勢，不過，銀行對於銷售保障型商品仍有困難，相較儲蓄型商品，保障型商品比較複雜，需要花時間向客戶解說。
銀行通路最不擅長銷售的商品為醫療相關保險，相較下，房貸壽險、年金保險最適合銀行銷售。
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