渣打調查：29%千禧世代 疫後改用新理財工具或記帳App

渣打集團今（25）日上午公布最新網路調查結果指出，新冠肺炎疫情顛覆全球個人消費與儲蓄習慣，而在各年齡層中，以25至44歲的千禧世代所受到的衝擊程度最甚。渣打調查數據顯示，41%的全球千禧世代認為疫情發生後，管理日常支出的難度變高，有35%的千禧受訪者在過去一個月內增加借貸，疫情也促使千禧世代嘗試改變理財方式。29%受訪者在疫情過後已開始使用新的理財工具或記帳App，有44%受訪者計畫在未來3年內開始使用。

渣打集團本調查涵蓋全球12個市場12,000位年滿18歲的受訪者，調查計畫分為三階段，依序探討消費者在疫情過後的收入、消費與財富管理觀念，此次調查則聚焦在疫情過後，全球消費者日常理財習慣的轉變。調查發現，儘管疫情對千禧世代的衝擊最大，但千禧世代也是各年齡層中對財務狀況最有信心的族群。

以台灣而言，52%的千禧世代認為疫情讓日常收支平衡更為困難，高過全球該項調查統計，但仍有71%的千禧世代認為自己的財務現狀尚在掌控中；也有49%的台灣千禧世代認為，即使目前受到疫情衝擊，仍有自信將來可達成自身財務目標，而使用記帳軟體等數位理財工具，有助維持財務穩定。而45歲以上的受訪者僅有34%認為自己有信心達成未來的財務目標。

調查結果也指出，在這波疫情衝擊下，千禧世代比其他年齡層的受訪者更積極地追尋長期財務目標。27%的台灣千禧世代正為未來的龐大支出計畫（例如買車或購屋）而進行儲蓄，另外有41%的台灣千禧世代為了將來的退休生活而增加儲蓄；反觀45歲以上的台灣受訪者，僅有22%正為退休而儲蓄。

此外，為達成財務目標，26%台灣千禧世代希望能更妥善地追蹤支出跟規劃預算，其中有29%受訪者在疫情過後已開始使用新的理財工具或記帳app等；另外有44%受訪者計畫在未來3年內開始使用。此外，相比於45歲以上的族群，台灣千禧世代對於數位金融服務的接受度也較高，有32%的千禧受訪者正使用數位銀行或網銀服務，另外有29%擁有數位帳戶，有28%則曾使用智能客服或機器人理財等創新金融服務來協助管理財務。

渣打銀行優先理財暨分行通路管理處處長王開平表示，千禧世代不僅逐漸主宰全球消費市場，也將是支撐經濟發展的主力。呼應千禧世代善用新科技的特質，渣打銀行去年底即推出「渣打優逸理財」，不僅採線上開戶申辦，更提供便捷數位理財服務；並針對新興富裕族群規劃專屬優惠權益，包括跨行轉帳、提領免手續費，存款優惠利率，信用卡加碼現金回饋，台幣美金間換匯讓分，基金申購手續費優惠等，推出後市場反應熱烈。呼應千禧世代的趨勢偏好，渣打銀行也將持續規劃符合客戶需求的金融產品與服務，成為千禧世代心目中的首選銀行。