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安心退休2解方 專家：充足的現金流與醫療照護

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
AIA友邦人壽總經理侯文成。圖／聯合報系資料照片
AIA友邦人壽總經理侯文成。圖／聯合報系資料照片

退休後人生的責任與負擔減少，生活花費減輕，但須有充足的現金流。伴隨年紀增長身體衰老，小病治療、大病住院恐是退休生活的「日常」，雖有健保，恐不足以負擔大病的花費。AIA 友邦人壽總經理侯文成表示，一個能於退休前協助累積資產，當生病住院後能提供彈性資金的壽險商品，應該是退休規劃的主軸。

AIA友邦人壽指出，四大問題會對未來退休生活產生嚴重的影響，首先是醫療準備是否足夠，而健保在財務惡化下，未來恐怕只能提供基礎的醫療服務。其次，很多民眾都有滿手健康險，但醫療保障卻不足。許多民眾的健康險規劃是看當下的需求，而非應付未來可能發生的風險。

第三個對未來退休生活會產生影響的是醫療科技與用藥的進步，但現有的健康險規劃卻可能跟不上，例如，推陳出新的治療方式或新藥，預防醫學、線上醫療、以及AI精準醫療等不斷創新，目前為退休生活所規畫的醫療健康險保障，勢必無法順應醫療科技的進步。

對未來退休生活會產生影響的最後一個問題是醫療出院後的風險，許多疾病不一定會住院住很久，但「出院後」若想進行持續性治療、跨專科領域的諮詢、嘗試新興的醫療科技或新藥等，這些都需要金額不低的費用，也多少會對自己或家人造成經濟壓力，這些出院後的風險，是住院醫療險保障不到的。

無論人生哪個階段，擁有令人安心且彈性的現金資產永遠是當人生遇到問題的最佳解方，對於退休生活的保障更是貼切。例如AIA友邦人壽的「友邦人壽增利High利率變動型終身壽險」，只要繳費6年，便可快速完成終身保障計畫，除「當年度保險金額」會隨保單年度增加的設計外，可申請增加基本保額，提供更貼切的壽險保障額度。

另外，保單價值準備金也逐年遞增，穩健累積資產，讓保戶可視需要運用。且每年當「宣告利率」高於「預定利率」時，還有機會獲得回饋分享金。若不幸身故，身故保險金、海外意外身故保險金可選擇10年或20年分期定期給付，無須繁瑣的信託流程，確保受益人生活長久安穩。

為因應未來健保項目、健康險保額不足、出院後風險等問題，增利High利率變動型終身壽險搭配業界唯一的「醫便利醫療照護」設計，住院診療達7天以上，可申請免息保單借款，不限是否符合保險契約內所約定的疾病項目。

退休規劃 保險金

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