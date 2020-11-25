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重大傷病險 理賠將放寬

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如 / 台北報導

重大疾病險自明（2021）年7月1日起，不再限制領「重大傷病卡」的人才能接受理賠保險局副局長張玉煇昨（24）日表示，未來只要區域合格醫院層級以上，且符合投保或續保當時健保重大傷病範圍的診斷書或病例證明文件，也能作為理賠依據。張玉煇強調，未來只要取得其中之一即可，因此對保戶不會有影響。

張玉煇說，健康險以被保險人罹病，當成理賠要件，過去重大疾病險理賠依據是取得重大傷病卡，這跟健康安全的觀念不太一致，保戶可能得病過一段時間後才領到重大傷病卡，常有理賠爭議。

金管會請壽險公會檢討，公會建議除憑卡理賠，再增一個要件，即取得一家區域醫院層級以上所開立符合投保或續保條件的診斷書，以及導致當次重大傷病病例摘要等證明文件，保戶只要取得其中一種作為依據即可理賠，保險局已正式發函給各保險公司，確定自2021年7月1日起開始實施。

過去壽險公司推出重大傷病險，訴求「只要憑卡就可理賠」，保戶一旦罹病要申請理賠，就催促健保局加速發卡，造成工作人員負擔大增。

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