快訊

出訪花費受檢視 美環保署長取消訪台

利多擁簇 股指同創新高、道瓊登上3萬點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台壽 積極揭露ESG資訊

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

中國信託金控子公司台灣人壽力推永續金融，昨（24）日發布永續保險（Principles for Sustainable Insurance, PSI）報告，並經獨立第三方確信，呼應國際永續金融發展趨勢，藉由透明的資訊揭露，回應主管機關「綠色金融行動方案2.0」政策，持續與利害關係人溝通。

為落實企業永續行動，台灣人壽於今（2020）年6月發布全台首本經獨立第三方確信之責任投資（Principles for Responsible Investment, PRI）暨盡職治理報告，領先業界唯一完成PSI及PRI報告雙確信，積極揭露ESG資訊。

無論保險商品、客戶服務、投融資等各方面，台灣人壽皆遵循國際永續相關準則，將ESG原則融入日常營運。2019年導入責任投資原則（PRI）與永續保險原則（PSI），且推出與ESG標的連結的投資型商品。

2020上半年，台灣人壽取得網路投保保費業界第一的肯定，更提供業界首創零時差的「龍e賠一拍就匯App」理賠匯款服務。

針對罹患突發性重大傳染病（如新冠肺炎）的保戶，台灣人壽立即成立「緊急應變關懷小組」，提供一次性的「法定傳染病慰問保險金」，取消法定傳染病等待期，並啟動全台服務通報機制等措施，2019年整體客戶服務滿意度平均皆達95%以上。

台灣人壽表示，未來將持續結合保險專業及影響力，落實公司治理、員工照顧、客戶關懷、環境永續及社會參與等永續願景，扎根永續金融領域。

在永續投資方面，台灣人壽是國內第一家參與太陽能投資案及離岸風電投資的保險公司，積極響應政府重大政策，以實際行動支持保險業資金投入「5+2」新創產業。

永續保險原則（PSI）不僅強調將ESG概念納入保險業決策過程，更廣納客戶、合作夥伴觀點，共同發展普惠金融與風險管理解決方案。

截至10月底，全球共86家保險公司簽署PSI，亞洲有十家。

保險金 台灣人壽

延伸閱讀

台灣人壽領先業界 PSI、PRI報告雙確信

集保結算所 獲TCSA台灣企業永續獎2獎項肯定

莊中慶專訪／台壽：保險兩功能 讓社會幸福

台壽保單負債成本 大減

相關新聞

防理專A錢 金管會四面向督導

防堵理專A錢弊案再發生，金管會主委黃天牧昨（24）日宣示，將從嚴明金融紀律、精進問責機制等四面向進行導正。銀行一旦再犯，...

安心退休2解方 專家：充足的現金流與醫療照護

退休後人生的責任與負擔減少，生活花費減輕，但須有充足的現金流。伴隨年紀增長身體衰老，小病治療、大病住院恐是退休生活的「日...

玉山 邀師生藝起進劇場

玉山文教基金會攜手台中國家歌劇院舉辦《藝起進劇場》玉山專場活動，邀請嘉義市精忠、育人、北園、嘉北國小，及新竹縣峨眉、富興...

台壽 積極揭露ESG資訊

中國信託金控子公司台灣人壽力推永續金融，昨（24）日發布永續保險（Principles for Sustainable ...

重大傷病險 理賠將放寬

重大疾病險自明（2021）年7月1日起，不再限制領「重大傷病卡」的人才能接受理賠，保險局副局長張玉煇昨（24）日表示，未...

不動產授信金檢 鎖定十銀行

打炒房，金管會昨（24）日宣布，近日將針對不動產授信，啟動專案金檢，目標鎖定十家銀行，金檢重點包括跟炒房較有關係的餘屋貸...

理專挪用客戶款項 玉山銀挨罰2,000萬

金管會昨（24）日對三家金融機構祭出處分措施，對玉山銀行理專挪用客戶事件重罰2,000萬元，且主管連坐、增提資本；也針對...

AFMA 銀行競爭力評比新核心

財經立法促進院院長／前台灣大學金融中心主任黃達業表示，銀行評比可提升銀行經營體質並增強競爭力；幾年前把非財務績效正式納入...

全年彩券銷售 上看1,283億

因今年第3季銷售動能明顯回溫，尤其是電腦型商品表現格外亮眼，台灣彩券公司總經理蔡國基昨（24）日表示，已在10月上修今年...

房貸授信風險採LTV法計提 華銀放款空間增1,100億

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬昨（24）日指出，華銀採用LTV法後，放款與投資量能將可大增1,100億元，配合華銀資金成...

台彩紀錄片 用愛串連投注站

為宣揚公益彩券經銷商美好的良善精神，台灣彩券公司拍攝投注站紀錄影片，並於昨（24）日舉辦「用愛串連 美好所在」暖影音發表...

中信財管專業團隊 連年拿國際大獎

私人銀行源起於歐美，專門為皇室與富豪提供高度私密的卓越金融服務，服務涵蓋範圍從個人財產投資與管理的服務，到家族、企業、社...

熱門新聞

史上最重！玉山銀理專盜領1.4億元 金管會重罰2000萬

國產新冠疫苗首筆代理合約 高端將供應馬國300萬劑疫苗

銀行理專A錢 金管會重罰玉山2,000萬元、副總連坐

台積電南科3奈米新建工程上樑 劉德音提三大目標

員工染疫！華新科馬來西亞廠傳停工 公司：營運、出貨不受影響

房地合一稅大增、擋不住炒房？ 財長：不全然無效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。