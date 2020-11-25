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玉山 邀師生藝起進劇場

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北報導

玉山文教基金會攜手台中國家歌劇院舉辦《藝起進劇場》玉山專場活動，邀請嘉義市精忠、育人、北園、嘉北國小，及新竹縣峨眉、富興、北埔、雙溪、寶山、東安國小，共十所學校，628位師生走入台中國家歌劇院。本次除了安排欣賞臺灣當代舞蹈創新指標團隊「舞蹈空間」的演出外，更規劃「身體律動課程」及「歌劇院建築導覽」，期能透過解說式的教學，讓學生們親身參與並探索多面向的表演藝術風貌。

玉山文教基金會執行長王志成表示，玉山已連續兩年與台中國家歌劇院合作，根據不同的類型節目舉辦《藝起進劇場》玉山專場活動，每年均廣受各級學校的歡迎。今年為推動108課綱多元教育理念，讓孩子們體驗升級版的藝文小旅行，特別為學生安排「身體律動」肢體學習課程，讓學生化身海底總動員的角色，跟著舞蹈音樂擺動，將律動元素與藝文知識做結合，以最輕鬆有趣的方式親近藝術，激發美學創造力。

新竹縣秘書長陳季媛親自率領縣府主管同仁一起進歌劇院聆賞演出，感謝玉山與台中國家歌劇院共同攜手成為美感教育的推手，讓更多學校師生走出校園，突破教室框架，體驗到藝術的快樂與美好。本次建築導覽結合歌劇院獨特的曲牆結構，打造成一個新的沈浸式視覺體驗空間「光之曲幕」，為曲牆注入劇場感，讓師生享受沉浸式視覺體驗，也相當令人驚豔！

台中國家歌劇院副總監汪虹表示，為了讓學生充分瞭解藝術觀賞節目，在進劇場前，先行提供學習引導教材，演出後則由學校老師於課堂上帶領學生討論，以互動方式進行反饋交流，分享觀賞演出的心得與感動，加深本活動學習深度及知識連結。

玉山文教基金會長期關注藝術與人文發展，期望搭建藝術教育平台，透過與縣市政府及藝文單位的合作，開拓美感教育的新視野，共同縮短城鄉藝文差距，為新一代建立良好的基礎。

國家歌劇院 玉山 美感教育

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