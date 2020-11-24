賴正鎰：房市沒有想像熱 不需太多信用管制措施

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

今年土地市場走熱，預售與成屋市場也隨之熱銷，引起央行近來的關注，甚至有意出手打房。對此，商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰認為，其實房地產沒有像外界想像的那麼熱，政府應尊重市場機制，維持市場自由運作，不需要制定太多信用管制等措施。

2020年房市買氣升溫，主要受惠於低利環境與資金回流，而台商資金回流的部分，像是光學龍頭大立光（3008），因應光學鏡頭產業需求，二度匯回台幣180億元資金挹注建廠和購買設備，除了繼續尋覓中部地區建廠土地，還預計將目前分散在各處及包括承租使用廠房的產能一併移入。

鄉林不動產研究室指出，台灣疫情相對穩定，持續吸引台商回游及企業加碼投資，台股持續攻上歷史新高點，根據內政部統計數據，今年光是前8個月的土地買賣交易筆數，不僅較去年成長7.4%，成交總額已經高達1兆698億元，預估今年全年的土地需求與熱度，可望創下近五年新高。

賴正鎰指出，台商資金回流帶動工業地產及房市交易熱，其中又以北台灣的台北、新北及桃園居前三名，廠辦工業建築開工持續活絡，工業地產與住宅房市連動成長，不動產買賣移轉棟數也創新高，游資豐沛搭配低利率，第4季房市預料還是會穩定熱絡，現在反映的市場需求，將是未來3至5年的房市榮景。

賴正鎰認為，現階段很多台商及原本在國外求學的台商二代都回台避疫，閒暇也到處尋找投資標的進行置產，50坪以上中大坪數的置產購屋族群已經開始慢慢出現，預計明年將有新一波的房地產推案新趨勢出現。

不過，針對近期央行有意出手打房， 賴正鎰強調，目前房市熱絡但尚未全面回溫，今年以來50坪以上的中大坪數去化速度還是不高，買氣比較好賣的是28至42坪的中小坪數，因此希望房地產業界應自律、不炒作議題，各縣市不動產投資公會也應約束會員，況且房地產方興未艾，政府應尊重市場機制，維持市場自由運作，不需要制定太多信用管制等措施。

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