重大傷病險明年7月新增理賠依據 保險局：對保戶有利

近期最夯的重大傷病險將有重大變革。保險局今表示，從明年7月起，新販售的重大傷病險除原本的取得重大傷病卡就理賠，將新增區域醫院層級以上開立符合投保或續保當時健保重大傷病範圍的診斷書，兩者取得一項就可理賠，保險局說：「此舉對保戶更有利」。

重大傷病險主要是保戶一旦罹病後只要取得「健保重大傷病卡」，就可以一次性獲得理賠金，而因為重大傷病卡不僅只有罕見疾病可以拿到，包含癌症、慢性腎衰竭、精神病等都可能達到可拿重大傷病卡的標準，也因為理賠依據明確，成為近期壽險業熱賣的健康險之一。

金管會保險局副局長張玉煇表示，健康險是以被保險人是否罹患符合承保範圍的疾病，作為主要的理賠依據，但是重大傷病險因理賠依據是連結重大傷病卡，通常患者在罹患疾病到取得重大傷病卡期間，都需要等待好一段時間，之後才可以申請理賠，跟健康險罹病後就理賠的觀念不一致，因此請壽險公會研議。

張玉煇表示，依照壽險公會提出的建議，重大傷病險的保單條款，除檢附重大傷病卡外，另將增加理賠要件之一，就是區域醫院層級以上開立符合投保或續保當時健保重大傷病範圍的診斷書及病歷，就可以認定給付要件。

保險局表示，重大傷病險明年7月理賠依據新增後，重大傷病卡或診斷書，保戶只要取得其中一項就可以理賠，「對保戶來說不會不利。」而明年7月前購買的舊版重大傷病險，不會溯及既往。初估改變後對保費影響不大，呼籲民眾不需要急忙搶購。