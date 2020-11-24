台股續戰歷史新高 還有哪些股可以買？

台股今（24）日創高後拉回，法人認為本周可望挑戰萬四大關，主要是有三大題材支撐，布局首選漲價題材、去美化趨勢效應、傳產股則看好資產、營建、貨櫃及原物料股等；統計11月來，投信買超前十大就涵蓋航運、鋼鐵、塑膠、及電子的半導體與零組件等。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股創高後拉回整理，似乎有不想快速衝過14,000點的跡象，但是預估在明年元旦封關前，有機會站上14,000點，主要是因為新台幣升值行情的帶動，預估在農曆年前新台幣將不致於回貶。

另外，從外資回補的情況來看，外資今年前10月累計賣超超過7,000億元，11月回補買超1,600億元，假設在年底前回補一半來看，12月可望還有1,900億元的買超力道，要注意的前提是，假設外資回補一半的話。

第三個要素則是企業財報獲利來推估，明年的現金股利上看1.7兆元，後年達1.85兆元，現金殖利率將往上拉升；另外再加上訂單及漲價題材，包括被動元件、面板、晶圓代工、非電子的原物料如塑化、水泥、貨櫃等價格上漲題材，都是支撐台股上漲的利多，目前台股多方架構沒有改變。

在布局上，陳奕光表示，可以布局具有漲價題材的晶圓代工、被動元件、面板、LED等；另外，去美化趨勢則是看好IC設計、傳產部分可以留意資產、營建、貨櫃等。他認為，第4季走的是作夢行情，首選具有題材的成長股，法人布局的標的也值得觀察。

統計投信11月來買超逾6,000張的個股達20家，其中長榮（2603）、旺宏、陽明、寶成、南電、大成鋼、奇力新等，投信11月來已買超逾1萬~4.5萬張；另外，買超居多的還有南亞科、奇鋐、台化、系統電、景碩、長榮航、佳邦、國巨、日月光投控、旺矽、彩 金像電、金居等；另外，台塑、華邦電、晶電、華新科、強茂、萬海、中鋼、中美晶、台塑化等也是投信買超較多的個股。

群益葛萊美基金經理人祝宇正表示，台灣因疫情相對不嚴重，因此受到疫情的衝擊較小，加上政府持續推動紓困政策刺激經濟，電子產品出口暢旺，在景氣具韌性之下，市場機構也上修台灣經濟衰退預估值，且預期到2021年，台灣經濟成長將回到疫情前水準，基本面表現無虞。

祝宇正表示，後市來看，短期雖然在美國大選、美中糾紛的干擾下，台股市場波動難免，但實體經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場維持低利，資金持續充沛，中長期股市表現仍可期待，建議投資人不妨透過定期定額台股基金，把握投資契機。