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散戶信心回籠 證券存款10月反彈341億元至2.49兆　

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

中央銀行今（24）日發布10月金融情況，散戶投資信心指標的證券劃撥存款終止9月下跌，10月底餘額反彈至2兆4959億元，月增加341億元。對此，中央銀行官員指出，外資10月仍然有淨匯入、淨匯入金額約20.64億美元，相比8、9月淨匯出，台灣股市對外資來說仍然有吸引力。

而股票市場融資金額月底金額2091億元，為2018年10月以來相對高點，顯示股市參與程度比較熱絡，央行經研處副處長吳懿娟指出，該金額通常會隨著股市熱絡而增高，過去2017、2018年該數字也相對偏高，主因包括全球電子業、半導體業相較全球不錯，國內投資人與外資都深具信心。

央行官員指出，10月證券劃撥存款旬平均減少60億元，但餘額較去年10月的2兆151億元增加很多。而10月股票市場成交值日平均較9月稍微下滑，但10月股價指數月平均較9月增加，主因是10月全球股市在觀望美國總統大選，加以海外疫情因此影響，股市成交波動較大。

央行官員指出，外資10月也有淨匯入，11月外資也是淨買超蠻多，10月本國自然人承銷在集中市場占比61.5％、9月為61.1％，外資占比較9月微幅增加到28.8％，顯示國內與外資都看好國內股市表現。

央行統計顯示，受到活期儲蓄存款成長影響，10月日平均貨幣總計數M1B年增率上漲至12.85％，為2010年7月以來相對高點。吳懿娟指出，10月活期性存款年增率13.79％為2010年5月以來相對高點，期底餘額18兆9053億元為歷史新高。

但M2年增率則下降為7.05%，主要受外匯存款成長減緩之影響。累計1至10月M1B及M2平均年增率分別為9.33%及5.40%。官員指出，外匯存款減少原因，主因是10月企業有支付貨款、海外投資款匯出，另外也受到去年10月外匯存款基期較高影響，此外，10月新台幣有增值，以外幣計價轉換新台幣也會使外匯存款稍微趨緩。

吳懿娟指出，台灣在全球供應鏈佈局上，半導體相關產業受惠5G等遠距離商機，台灣情況相較其他國家偏好，台灣預期今年全年經濟正成長，是全球少數經濟正成長的國家之一。

政府因應疫情3月以後陸續推出對中小企業融通機制，之後也給予紓困與振興方案，放款與融資希望可以支持企業經濟活動，央行密切關注相關市場上流通資金，希望銀行放款到支持實體經濟需求的企業手中，主軸在實質投資，而不要到投機性行為上。

外資 央行

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