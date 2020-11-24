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打炒房 金管會宣布鎖定十家銀行啟動專案金檢

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會檢查局副局長張子浩今（24）日表示，金管會為了解銀行辦理購置住宅貸款、建築融資是否建立適當的風險管理，規劃近日啟動專案金檢，對象有十家銀行。

最近房貸比較熱，金管會主委黃天牧強調，專案金檢主要針對社會關注的不動產授信做專案查核，了解銀行在徵授信上是否符合規定，及以往的檢查缺失是否改善等，也有超前部署的用意，不會影響一般民眾正常購屋。

至於這波專案金檢重點，張子浩表示，主要包括第一，餘屋貸款，例如建商蓋好房子賣不掉，又用餘屋來跟銀行借款等。

第二，土建融部分，主要是看有無養地，建商一再展延不蓋，銀行也配合將貸款展延。

第三，投資客及豪宅貸款有無符合中央銀行規定。例如上限6,000萬元，是否借5,900多萬元規避等。

張子浩強調，金管會專案金檢的重點項目，都儘量跟民眾正常購屋貸款無關，不會影響民眾購屋，他說，這是「打炒房」，不是「打房」。至於對投資戶，張子浩說，主要是看還款來源等。

對於鎖定十家做專案金檢，篩選的標準是什麼？張子浩表示，以不動產加房貸金額為主，還有相關權數等，公股銀行及民營銀行都有。

黃天牧表示，專案金檢是要突襲，不能事先說明是那些銀行。

黃天牧說，月初的銀行總經理會議中，銀行局已提醒銀行，注意不動產授信相關缺失，針對這些缺失上周也發函給銀行，提醒注意。

金管會 黃天牧

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