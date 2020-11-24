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玉山銀理專弊案回應 抱持負責態度且持續精進改善

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

玉山銀行今（24）日回應指出，對本案深表遺憾，此個案為本行落實理專輪調後主動發現，除立即通報主管機關與司法機關，並保障本案相關顧客權益。玉山銀行以負責任的態度，持續精進改善，已積極實施多項內部控制措施，以防杜類似情事發生，請顧客安心。

金管會主委黃天牧今日親自主持記者會，因進期理財專員監守自盜案增加，為殺雞儆猴，今日宣布重罰玉山銀行2,000萬元，並對玉山銀的財富管理、個金高層處以停職3個月處分，此案也是過往理專盜領案被罰的最重罰單。

玉山銀行高雄鳳山分行一名理專，疑因投資失利，違法挪用客戶資金1.4億元，涉案期間長達7年。玉山銀落實理專輪調後，主動發現，在6月底向金管會通報重大偶發，主要是理專被輪調到他行後，原本客戶發現帳戶有異常，主動向玉山銀檢舉，整起案件才爆發。

玉山銀行 理專 金管會

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