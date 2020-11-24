旺旺友聯建議民眾 提前做好火險規畫

根據日前台北市消防局發布資料，2020年7月至9月的火災統計案件中發現，因電陶爐、電烤箱使用不當所引發的火災案件，分別位居前兩名，隨著更多元的家用電氣產品的問世，雖提供許多小坪數廚房烹飪需求的便利性，但也可能成為居家防火安全的潛藏危機，應妥善使用才能確保居家安全。

防火安全意識除了建立正確使用的知識與習慣外，提升預防的意識也是相當重要的一環。

根據內政部統計資料，2019年全台共發生超過2萬多起的火災事故，總計財產損失高達14億元。但是民眾投保住宅火險的積極性並不高，僅有不到四成的民眾會投保住宅火險，且其中大多數人係因為銀行抵押關係才購買。

旺旺友聯產險建議民眾，日常即要注重風險轉嫁，應規劃投保住宅火險，若一旦發生發生火災意外，會大大減輕損失及負擔，讓居住更安心有保障。

屋齡較高的房子更須投保火險，住戶若有投保住宅火險，可向投保的產險公司申請理賠。

一般住宅火災保險承保標的包括：建築物、建築物內動產、為清除受損保險標的物殘餘物所生之必要費用及臨時住宿費用，受損戶應於消防單位開放災害現場後與投保保險公司聯繫，由理賠人員會同保戶進入保險標的處所清點、確認損失。

理賠人員未查勘現場前，不可隨意丟棄或修復受損項目，以免損失項目或受損程度無法鑑別。若狀況許可，建議可先行拍照佐證，後續再提供保險公司參考。

投保住宅火險還有一個好處，若房子因火災受損，在修復期時，保戶必須暫時居住旅社或是租賃房屋，所支出的合理臨時住宿費用，每日最高金額可得到5,000元，最高20萬元及生活不便補助金每日3,000元，最高補償30日，可讓保戶減少多筆額外負擔，保戶可提供旅館發票或租賃契約書申請理賠。

另外，因為自身房屋延燒到第三人財物時而受追償時，保險公司亦會協助保戶補償第三人之財物及人身損失。

台灣房屋投保住宅火險多數因為貸款關係，屋主於貸款清償後即向產險公司解約，但一般房屋因電線電氣等耗損因素，使用超過20年以上的房屋屬火災高風險之族群，屋主一定要記得投保住宅火險減輕自身損失。

旺旺友聯亦建議可加強住宅之全方位保障，投保該公司住家綜合險對自身財物、第三人責任賠償等獲得更完善之保障。