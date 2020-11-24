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台灣人壽領先業界 PSI、PRI報告雙確信

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台灣人壽力推永續金融，領先業界唯一完成PSI及PRI報告雙確信，積極揭露ESG資訊。台灣人壽/提供
台灣人壽力推永續金融，領先業界唯一完成PSI及PRI報告雙確信，積極揭露ESG資訊。台灣人壽/提供

中信金控（2891）子公司台灣人壽力推永續金融，今(24)日正式發布永續保險(Principles for Sustainable Insurance, PSI)報告，並經獨立第三方確信，呼應國際永續金融發展趨勢，藉由透明的資訊揭露，回應主管機關「綠色金融行動方案2.0」政策，持續與利害關係人溝通。

為落實企業永續行動，台灣人壽於今(2020)年6月發布全台首本經獨立第三方確信之責任投資(Principles for Responsible Investment, PRI)暨盡職治理報告，領先業界唯一完成PSI及PRI報告雙確信，積極揭露ESG資訊。

無論保險商品、客戶服務、投融資等各方面，台灣人壽皆遵循國際永續相關準則，將ESG原則融入日常營運中。於2019年導入責任投資原則(PRI)與永續保險原則(PSI)，開發多項具金融包容性(Financial inclusive)的保險商品，透過樂活、外溢與特殊族群保單商品，滿足國人多元需求。

除了推出與ESG標的連結的投資型商品，積極倡議ESG概念，創造更穩定的金融市場。2020上半年，台灣人壽取得網路投保保費業界第一的肯定，更提供業界首創零時差的「龍e賠一拍就匯APP」理賠匯款服務。

針對罹患突發性重大傳染病(如新冠肺炎)的保戶，台灣人壽立即成立「緊急應變關懷小組」，提供一次性的法定傳染病慰問保險金，取消法定傳染病等待期，並啟動全台服務通報機制等措施，及時回應保戶需求，落實公平待客原則，2019年整體客戶服務滿意度平均皆達95%以上。

台灣人壽表示，未來將持續結合保險專業及影響力，落實公司治理、員工照顧、客戶關懷、環境永續及社會參與等永續願景，扎根永續金融領域。

在永續投資方面，台灣人壽是國內第一家參與太陽能投資案及離岸風電投資的保險公司，積極響應政府重大政策，以實際行動支持保險業資金投入「5+2」新創產業。

永續保險原則(PSI)不僅強調將ESG概念納入保險業決策過程，更廣納客戶、合作夥伴觀點，共同發展普惠金融與風險管理解決方案。截至10月底，全球共有86家保險公司簽署PSI，其中亞洲為十家。

保險金 台灣人壽

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