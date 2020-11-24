AIA友邦攻退休保障 推利變壽結合醫療照護

無論人生哪個階段，擁有令人安心且彈性的現金資產永遠是當人生遇到問題的最佳解方，對於退休生活的保障更是貼切。AIA友邦人壽今(24)日特推出友邦人壽增利High利率變動型終身壽險，只要繳費六年，便可快速完成終身保障計畫。

除了當年度保險金額會隨保單年度增加的設計外，被保險人之保險年齡未達60歲，當結婚、子女出生或保單周年每滿五年時，得免附可保性證明，可申請增加基本保額，每次最多為契約生效當時基本保額的25%，累計增加總和最高為契約生效當時基本保額的100%，提供更貼切的壽險保障額度。

另外，保單價值準備金也逐年遞增，穩健累積資產，讓保戶可視需要運用。

每年當宣告利率高於預定利率時，還有機會獲得回饋分享金。若不幸身故，身故保險金、海外意外身故保險金可選擇10年或20年分期定期給付，無須繁瑣的信託流程，確保受益人生活長久安穩。

為因應未來健保項目、健康險保額不足、出院後風險等問題，這張商品特搭配業界唯一的醫便利醫療照護設計，被保險人於契約有效、繳費期間屆滿且保險年齡達60歲(含)起，住院診療達七日(含)以上者，要保人得於被保險人入住醫院當日起算六個月內，申請醫便利醫療照護免息保單借款。

醫便利保單免息借款，只需醫生證明，不再受限是否符合保險契約內所約定的疾病項目。每年限申請一次，累計申請金額以契約基本保額的50%為限，同一被保險人於AIA友邦人壽所有保險契約之醫便利醫療照護，累計申請總額上限為200萬元。

AIA 友邦人壽總經理侯文成表示，2020年對於全球堪稱巨變的一年，新冠病毒疫情肆虐，但也刺激結合科技的智慧醫療更加速發展。而在醫療科技的協助之下，治療方法變得多元，代表著人類的壽命將越活越長，退休後對擁有彈性的現金資產、醫療需求將更攀升。

然健保制度長期收支不平衡，恐造成付不起的醫療未來之隱憂。一個能於退休前協助累積資產，當生病住院後能提供彈性資金的壽險商品，成為這類問題的解方。