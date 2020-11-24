國泰產險跨界中保IoT 火災理賠縮短至3天
國泰金控（2882）今（24）日宣布旗下子公司國泰產險與中興保全科技跨界合作，將IoT（Internet of Things）雲端監控防災設備與國泰產險保險服務結合，提供防災理賠服務，過程式自動化數據傳輸，將火災事故處理流程從一個月縮短為三個工作天，滿足居家安全需求。
在此項合作中，客戶若使用「IoT 火災事故加值服務」，當居家的IoT設備偵測到異常，如瓦斯濃度、煙霧、溫度等出現短時間溫度竄升或大量濃煙，將立即發送訊號至中保科技的24小時管制中心，管制中心人員前往事故現場勘察後，如確定為火災事故，將透過API同步通報國泰產險，客戶只要提出損失清單、維修單據等損失證明給中保服務人員，即可加速國泰產險的理賠服務。
此創新流程是透過雙方資源與服務價值鏈的整合，重新梳理用戶端到端體驗旅程，讓消費者以最簡單的方式，獲得全方位的保障。
國泰金控副總經理梁明喬表示，國泰服務生態圈以專業數位數據能力及既有的金融專業服務以來，已與旅遊、交通、電商、保險、電信、生活、金融等領域的異業夥伴建立合作關係，本次與中保科技攜手為客戶住居生活安全把關，將IoT設備與保險服務結合，也是國泰服務生態圈推進住居生態的重要里程碑。
在數位時代國泰轉型的當下，新商業模式的推展從金控與銀行出發，國泰產險也開始積極轉型，與中保科技合作推出中保「IoT 火災事故加值服務」，透過程式自動化數據傳輸，將火災事故處理流程從一個月縮短為三個工作天，提供客戶更快速、更簡單、更便利的保險服務體驗。
國泰產險與中保科技本次推出「IoT 火災事故加值服務」，未來在智慧家居也將持續整合金融與IoT設備間的解決方案，透過人與科技的充分結合，持續聚焦客戶需求，驅動更多樣化的產業應用，打造服務生態圈，讓客戶在生活的各處都用到。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言