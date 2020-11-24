合庫客戶有福了！開戶、理財、台股電子交易都可賺點數

順應點數經濟發展趨勢，合庫銀行推出虛擬點數「金庫幣」，結合金控旗下合庫銀行、合庫證券及合庫人壽的產品提供點數回饋忠誠客戶。使用合庫銀行數位帳戶、合庫家族理財、合庫證券開戶、台股電子交易買賣，及合庫人壽保戶回娘家等業務往來，就可以累積金庫幣，可兌換生活、娛樂、美食等好禮及服務，讓合庫客戶在虛擬及實體兩大通路都能享受完整且多元的服務。

剛榮獲《哈佛商業評論》評選為「台灣CEO 100強」殊榮的合庫金控暨銀行董事長雷仲達，今天主持金庫幣上線記者會。雖然今年疫情衝擊全球金融市場，合庫金控109年前三季累計稅後純益123.86億元，仍能保持良好的獲利狀況。

雷仲達非常重視創新，每年舉辦策勵營活動，帶領各子公司高階主管及同仁進行腦力激盪與集思廣益，激發業務、產品和服務的創新發想，也由此成功推出金庫幣平台。雷仲達表示，金庫幣可整合各子公司共同行銷，累積計算回饋，希望增加客戶服務及滿意度，也增加集團綜效及客戶黏著度。

合庫金控事業處處長、合庫銀行業務發展部協理郭春明表示，金庫幣類似於信用卡的消費集點概念，只要符合集點條件，即可獲得相對應的點數。10個「金庫幣」點數等於1元，點數如同現金，為讓客戶使用有感，除可兌換知名連鎖品牌商家的電子商品券外，還可選擇折抵合庫銀行信用卡刷卡金或ATM跨行手續費等多重優惠。

除了上述可折抵服務有別於同業之外，郭春明表示，金庫幣平台以手機或身份證就可以登錄，還可以跨金控子公司累積。 串連金融服務與生活，提供會員一站式金融體驗。

即日起只要是合庫銀行個人網路或行動銀行客戶，以及合庫信用卡的自然人客戶，在「金庫幣」的活動網站註冊成會員後，即可開始累積點數。不論是在台外幣的數位帳戶推薦申辦、行動網銀上快速登入設定、開通Epay、裝置綁定，或是申請一般電子對帳單都可獲得「金庫幣」回饋。

為歡慶「金庫幣」的推出，即日起到12月8日，舉辦限時、限量5000名的早鳥註冊加碼活動，只要成功註冊成為「金庫幣」會員，每戶將回饋350點，另外每年生日還會額外贈送每位會員50點生日回饋禮。因應近年家族理財風潮，此次特別在家族理財上大幅增加回饋，只要是合庫家族理財戶，依照級距，即回饋最高達16000點的尊榮禮以及每年的維持禮。