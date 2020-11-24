面對老化超「錢」部署 贏在退休起跑點

台灣人口結構的改變，正悄悄左右民衆的未來，少子化的衝擊、高齡化長壽風險，是影響力驚人的問題。英國保誠人壽今年與政治大學金融科技研究中心攜手合作，彙整與退休準備相關的重要關鍵數字，整理出退休相關資訊，探討台灣民眾的退休趨勢，提醒民眾退休要及早規劃、及早準備。

英國保誠人壽通路長孟子文表示，退休，是每個人都會面臨的人生階段。英國保誠人壽這次和政治大學金融科技研究中心合作，目的就是希望幫助民眾瞭解退休趨勢，並且知道該如何開始做退休規劃，從容面對長壽風險 。

面對退休金準備，最重要的不外乎「及早開始、持之以恆」，但許多人可能會不知道要從何著手。政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆表示，退休金準備有三大來源，第一為政府退休金制度，第二為職業退休金，雇主與受雇者相對提撥，第三為個人自行儲蓄。

若民眾要開始做退休規劃，建議第一步先了解自己的退休需求，第二步估算自己總共需要準備多少退休金，第三步了解自己可以從政府與雇主提撥的退休帳戶中領到多少退休金，第四步了解自己退休金不足的缺口，第五步有計畫的理財以彌補退休金缺口。

英國保誠人壽指出，若政府或雇主提供的退休金不足以滿足個人的退休生活，個人退休準備就更不可忽視，應及早規劃並善用市場上的優質退休金融商品，如分紅保險、年金保險與長期照顧保險來彌補退休保障缺口。