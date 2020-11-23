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開發金南京東路總部大樓年底前開標 底價上看百億

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

開發金控（2883）晚上公告，子公司開發資本股東臨時會決議通過自有資產辦理公開標售規劃及核定標售底價授權範圍。據了解，開發資本是就現有位於南京東路的舊總部大樓，討論標售時程與底價，委託戴德梁行期於今年底前標出，並授權團隊研擬底價範圍，預估上看百億元。

開發金南京東路總部大樓，是由子公司開發資本所持有，開發資本在2018年11月即曾召開董事會決議處分大樓，但當時並未決定處分的方式為何，包括出售、都更等都有可能。不過，考量自辦都更作業費時，為了追求獲利盡快落袋，今年4月底董事會通過委託戴德梁行辦理公開標售，以及「同意關係人參加投標及作為決標對象」，也就是說，子公司中壽（2823）也可以來標大樓。

根據不動產專家估算，開發金大樓所在商圈的商辦行情，若考量都更潛值，每坪可望有150萬元，而開發金並未對大樓做資產重估，帳列成本不到5億元，因此處分利益可望有七、八十億元甚至挑戰百億。

開發金晚間重大訊息公告九連發，除了標售大樓事與一則人事訊息，其餘多則重訊為各子公司對準備明年遷入的中壽標下敦化北路台北學苑地上權土地開發的新商辦大樓，簽訂租約延長六年至2031年，並自明年元旦起算，但因為還需要裝潢，又有疫情因素，因此目前還未底定實際搬遷時程。

開發金控 都更

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