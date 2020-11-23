東元善意溝通聽取寶佳意見 說明跟華新增資換股交易案

東元（1504）發言體系今（23）日表示，此次攜手華新麗華策略聯盟，以增資換股建立長期合作一事，東元已有善意溝通，高階主管親自聽取大股東寶佳集團的意見，進一步說明增資換股交易案。

本案是依據公司法第156條之3規定，公司設立後得發行新股作為受讓他公司股份對價，需經董事會三分之二以上董事出席，以出席董事過半數決議行之； 之後經由主管機關審查，通過之後才能實施。

東元董事長邱純枝則透過23日及20日的給東元股東的一封信，表達此次攜手華新麗華策略聯盟，以增資換股建立長期合作一事的詳細說明，讓所有股東更為了解本案的經過及目的。

邱純枝說，今後雙方以策略合作共創雙贏，創造未來股東價值。具體合作包括綠能、太陽能、核心業務、及智能製造等四大領域及發展商機，尤其以下二項，除將創造財務及業務方面的綜效外，更能符合東元ESG宣言「10年減碳20%」(2015~2025)的承諾。

她以具名方式指出，東元董事會除考量策略合作目的及效益外，對於換股交易亦進行審慎審查，以能維護股東權益。在換股比例的評估及合理性判斷方面；本案經由外部獨立專家資誠普華，進行必要盡職調查後依據市價法、淨資產法及每股盈餘法三種評價方式做成換股比率意見書，交換比例並委請國富浩華聯合會計師事務所吳孟達會計師出具收購價格合理性意見書，認為應屬客觀合理。

對於EPS影響；本案發行新股將佔未來發行後流流通在外股數8%，取得華新麗華發行新股將新增股利收入，若納入雙方合作綜效所創造的獲利貢獻，將可彌補甚至超過短期盈餘稀釋，並提升長期股東價值。

針對法令規範遵行；本次策略合作案是依據公司法第156條之3進行換股，歷年來有許多以換股進行策略合作案例，東元於本月17日召開線上法說會，當時本案尚未經雙方董事會決議，又有「保密協議」約束，自然不得對外公布，以符合相關法令規範。

邱純枝強調，換股合作案經雙方董事會決議通過後，仍需向主管機關送件申請，金管會將會針對本案的必要性、合理性及相關效益進行審查，相信主管機關亦會秉持客觀中立的立場為股東們嚴密把關。

換股交易係以雙方截至 109 年 6 月 30 日經會計師核閱合併財務報告為計算基礎，經雙方分別委請評價機構進行盡職調查及鑑價，並由獨立專家出具合理性意見書，進而共同合意約定交換比例。

本案乃採用增資發行新股方式，進行換股交易，華新麗華將以205,332,690 股，交換東元171,103,730股，換股比例約為華新每 1 股換發東元約 0.83 股。預計換股交易完成後，華新將持有東元約 8%股權，東元將持有華新約 6%股權。

她表示，未來將成立推動小組，展開各項工作，儘速發揮預期綜效。本於誠信經營與公開透明的公司治理原則下，歡迎所有股東善意的意見溝通，股東的支持必能為公司帶來穩定發展，為全體股東增值獲利。