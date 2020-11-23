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百萬張神卡第六張！北富銀J卡今正式晉升

經濟日報 / 記者葉憶如 / 即時報導
台北富邦銀行晚間表示，富邦J卡今(23)日在三峽分行發出第100萬張信用卡，正式晉升為百萬級別銀行卡！/台北富邦銀行提供。 。
台北富邦銀行晚間表示，富邦J卡今(23)日在三峽分行發出第100萬張信用卡，正式晉升為百萬級別銀行卡！/台北富邦銀行提供。 。

疫軍突起，國內在家網購頻繁，讓台灣信用卡辦卡人數破百萬的「神卡」又多出一張！台北富邦銀行晚間表示，富邦J卡今（23）日在三峽分行發出第100萬張信用卡，正式晉升為百萬級別銀行卡！

目前台灣有5大百萬張重量級信用卡，包括國泰世華Costco聯名卡210萬張、中國信託LINE Pay卡180萬張、玉山家樂福卡150萬張、台新新光三越卡120萬張，以及去年加入「百萬卡俱樂部」的遠銀快樂信用卡。

北富銀分析，富邦J卡之所以能在市場上快速贏得卡友青睞，最主要的關鍵就在於善用金融科技、積極擴增使用場景，充分滿足消費者對「便利性」的要求。首先，J卡以LINE官方帳號為基礎結合大數據和AI技術，運用金融科技加速申辦徵審、開發「一鍵調額」等創新功能，讓卡友可以輕鬆完成各項與用卡相關的個人服務。

同時，北富銀也表示，J卡更廣泛與周邊企業商家合作共構消費金融生態圈，創造出集多元、便利、實惠於一身的支付體驗。例如J卡在剛發行時不僅提供日韓海外3%現金回饋，還特別與JCB合作集結旗下多達一千萬家特約商戶資源，搭建起涵蓋行程、交通、電信漫遊、購物、餐飲及票券的全方位優惠網絡，大幅提升卡友旅遊時的便利性和愉悅感。之後則因應國內不同客群的消費特質，結合LINE Pay點數回饋拓展出豐富的使用場景，包括進駐7-11等各大便利商店，提升信用卡在小額支付上的使用率，讓金融更貼近日常生活；與便利商店及餐飲、娛樂業者合作，為夜貓族規劃「深夜J客」深夜時段回饋，開發出分眾化經營的新路線；而在暑假期間，則攜手各大旅行社提供國旅優惠，全力支持在地旅遊產業發展；同時，J卡持續與LINE Pay深度結合，陸續推出LINE Pay Money繳卡費等各項金融應用，讓J卡可以快速融入日常生活，成為卡友最便利的支付選擇。

為慶祝J卡突破百萬卡，北富銀除了將為第100萬位J卡卡友盛大舉辦感恩Party並提供刷卡回饋金外，還會推出一系列感恩回饋活動，無論是辦卡、用卡或推薦好友加入J卡行列，都有機會把LINE POINTS帶回家！首先，只要在11月30前透過北富銀LINE官方帳號新申辦J POINTS卡，並於核卡後30天內消費達3千元或任刷3筆（內含一筆LINE Pay交易），即可獲得LINE POINTS 100點，限量3,000名。自即日起至至12月31日，卡友若成功推薦好友申辦J POINTS卡，只要好友符合新戶標準且於核卡後30天內不限金額任刷一筆，推薦人即可獲贈300點LINE POINTS。

而在12月3日~12月18日期間，只要刷J卡每筆消費超過888元，北富銀LINE官方帳號就會立即推送消費通知，卡友可點擊通知進行抽獎，就有機會獲得不同點數的LINE POINTS ，最大獎為LINE POINTS 8,888點，總計近6萬個獎項、70萬點LINE POINTS。由於活動需以J卡綁定北富銀LINE官方帳號的個人化服務，後續才能收到消費通知並進行抽獎，北富銀建議卡友在活動開始前先完成綁定，以免影響抽獎機會。

LINE 北富銀 信用卡

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