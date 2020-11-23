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臺灣期交所舉辦英國富時100指數期貨上市慶祝典禮

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
臺灣期貨交易所於11月23日舉辦英國富時100指數期貨上市慶祝典禮，金管會副主委許永欽（中）、期交所董事長吳自心（左二）、富時羅素亞太區董事總經理林瑩慧(右二)與期貨公會理事長糜以雍（左一）及券商公會秘書長簡宏明（右一）一同參加啟動儀式。(臺灣期交所/提供)
臺灣期貨交易所於11月23日舉辦英國富時100指數期貨上市慶祝典禮，金管會副主委許永欽（中）、期交所董事長吳自心（左二）、富時羅素亞太區董事總經理林瑩慧(右二)與期貨公會理事長糜以雍（左一）及券商公會秘書長簡宏明（右一）一同參加啟動儀式。(臺灣期交所/提供)

臺灣期貨交易所今(23)日舉辦英國富時100指數期貨上市慶祝典禮，今年台灣期貨市場交易量也將再創新高紀錄。

金管會副主委許永欽、期交所董事長吳自心、富時羅素亞太區董事總經理林瑩慧、期貨公會理事長糜以雍、證券商公會秘書長簡宏明及證券期貨周邊單位、期貨商、證券商董事長與總經理等近百位貴賓蒞臨現場歡慶。

許永欽致詞時表示，金管會非常重視普惠金融，期待金融服務能滿足各類型企業與民眾不同需求，期交所此次推出英國富時100指數期貨，契約規模採小型化設計，使交易人得以較低門檻及更為便捷管道參與英國股市，彰顯了普惠金融所代表精神及目標。

台灣期貨市場交易量今年可望再創歷史新高，許永欽說，今日英國富時100期貨上市，將使期交所擁有歐美亞的期貨商品，為市場再增添新頁。金管會將持續與期交所、期貨業者共同攜手合作，打造更健全、更便利與更國際化期貨市場，提振我國金融市場環境。

期交所董事長吳自心致詞時表示，台灣期貨市場自1998年推出第一項商品台股期貨，當年交易量約20多萬口，至今(2020)年11月18日夜盤交易時段，交易量再次突破3億口，近期交易量將再創下歷史新高。

近年來，台灣期貨市場呈現多元化面貌，許多期貨商品與國際市場連結，期交所推出英國富時100指數期貨，為台灣期貨市場再增添生力軍。英國富時100指數成分股由倫敦證券交易所市值前100大上市企業組成，最能反映英國整體經濟景氣走勢。

期交所說，英國富時100期貨具備三大優勢，包括：交易時段完整涵蓋英美股市開盤時間、小型契約設計，及以新台幣計價無匯兌風險，方便國人的交易及避險需求。未來期交所將持續推動商品多元及制度革新、擴大市場規模並提升法人參與，打造更優質期貨交易環境，推動台灣期貨市長穩健成長。

臺灣期貨交易所 期交所 英國

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